Aquest és el restaurant preferit de Pau Cubarsí a Barcelona: plats per menys de 20 €

Alguns restaurants es guanyen la preferència de persones influents, no només per la seva cuina, sinó pel seu ambient únic. Pau Cubarsí, futbolista del FC Barcelona, és un dels habituals en un restaurant proper a la Ciutat Esportiva Joan Gamper. La seva recent visita al local va deixar clar l'estima que sent per la seva cuina i el seu equip.

Aquest local, que ha aconseguit fer-se un nom en el panorama gastronòmic, és La Bonaigua. Fundat el 1990, ha estat avalat per la Guia Michelin i la Guia Repsol, un fet que reafirma el seu prestigi. És famós per la seva cuina tradicional i l'ús de productes frescos.

La Bonaigua, un restaurant molt tradicional

La Bonaigua compta amb més de 25 anys d'història i destaca per la seva proposta culinària basada en la tradició, però amb un enfocament contemporani que ressalta els sabors naturals. El xef Victor Pardo, amb una àmplia trajectòria en restaurants de prestigi, s'encarrega de portar a la taula plats acuradament elaborats. La seva filosofia posa èmfasi en la simplicitat, cosa que permet que els ingredients siguin els veritables protagonistes.

La seva ubicació, a Sant Just Desvern, proporciona als comensals un ambient tranquil i sofisticat, malgrat la seva proximitat a la ciutat, ofereix un refugi allunyat del bullici de Barcelona. A més, La Bonaigua no és només un restaurant, sinó un espai de trobada per a futbolistes com Pedri, Ferran Torres, Alexia Putellas i, fins i tot, el mateix Joan Laporta. La qualitat del menjar i el tracte proper són alguns dels aspectes més apreciats per aquells que visiten el local.

Una oferta variada per a tots els gustos

El local ofereix una carta variada que s'adapta a diferents preferències i pressupostos. Entre les seves opcions destacades es troben l'arròs melós de botifarra i camagrocs (23 euros per persona) i l'arròs sec de gamba de Palamós (28 euros per persona). Si prefereixes una opció més lleugera, el carpaccio de tonyina bluefin a la putanesca (22 euros) és perfecte per a aquells que busquen alguna cosa fresca i deliciosa.

Si vols alguna cosa més econòmica, pots tastar el tomàquet Raff amb sardina fumada i stracciatella per 16 euros. També ofereixen menjars com els peus de porc a la brasa (14 euros) i les mandonguilles de costella amb bolets (18 euros), que reflecteixen l'essència de la cuina tradicional catalana. Les postres tampoc es queden enrere, amb opcions com el pastís de formatge casolà o el flam d'ou, que brinden el toc final perfecte per a qualsevol àpat.

El lloc, a més d'oferir creacions úniques, també cuiden els ingredients. El seu enfocament en l'ús de productes locals i frescos és evident en cada plat. Encara que no s'etiqueten com un restaurant ecològic, La Bonaigua treballa amb proveïdors que garanteixen la qualitat dels productes.

A La Bonaigua, la qualitat dels ingredients i la dedicació de l'equip culinari es combinen per oferir una experiència gastronòmica única. Amb una oferta accessible i saborosa, és el lloc ideal per gaudir del bon menjar en un ambient acollidor.