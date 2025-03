Preu de la llum avui, divendres 14 de març, per hores: Quan és més cara i més barata

El preu mitjà de la llum per a aquest divendres, 14 de març de 2025, és de 57,68 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb el preu mitjà del dijous, parlem d'una forta baixada, de 54,05 euros. I tot perquè, en la jornada del 13 de març, el MWh tenia un cost mitjà de 111,73 euros.

La baixada dels preus és generalitzada i així es pot apreciar en les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE). Això sí, en la franja més cara el cost del MWh tornarà a superar els 134 euros. Però en molts altres trams els preus s'enfonsaran, fins i tot per sota dels 10 euros per MWh.

Preu de la llum avui, divendres 14 de març de 2025, hora a hora

Aquest divendres tornarem a tenir fins a dues franges en què les tarifes baixaran força. Però la millor de totes la trobem a la tarda, quan els preus es tornaran especialment econòmics. Una gran notícia per als consumidors, que podran aprofitar aquest divendres per fer els treballs que no hagin fet aquesta setmana.

Així, de 13:00 a 14:00 el preu del MWh serà de 18,82 euros, encara que de 14:00 a 15:00 baixarà a 5,76 euros. Entre les 15:00 i les 16:00 trobem el preu més barat del dia: 5 euros per MWh. Per últim, entre les 16:00 i les 17:00 la tarifa pujarà fins als 14 euros per MWh.

13:00 - 14:00: 18,82 €/MWh.

14:00 - 15:00: 5,76 €/MWh.

15:00 - 16:00: 5 €/MWh.

16:00 - 17:00: 14 €/MWh.

I quan serà més cara la llum el divendres?

Durant la matinada, les tarifes es mantindran relativament barates, amb preus força moderats. Això sí, de 07:00 a 08:00 el MWh passarà a costar 95,8 euros. En la següent franja, de 08:00 a 09:00 el preu se situarà en els 96,3 euros per MWh.

19:00 - 20:00: 134,5 €/MWh.

20:00 - 21:00: 130,01 €/MWh.

21:00 - 22:00: 111,39 €/MWh.

22:00 - 23:00: 104,14 €/MWh.

En la segona meitat del dia, de 19:00 a 20:00 trobem la tarifa més alta del dia: 134,5 euros. En la següent franja, de 20:00 a 21:00 el preu tampoc s'allunyarà gaire, situant-se en els 130,01 euros per MWh. Finalment, de 21:00 a 22:00 el MWh tindrà un preu de 111,39 euros.