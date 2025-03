Movistar tira la casa per la finestra: serà teu per molt menys del que penses

Si ets jove i t'apassiona la televisió, aquest és el teu moment. Movistar ha llançat una oferta que no podràs deixar passar. Ara, pots gaudir de la seva plataforma de televisió Movistar Plus+ a un preu increïblement reduït.

L'oferta és encara més atractiva si ets beneficiari del Bono Cultural Jove. És important que estiguis al corrent de tot per treure-li un major rendiment a aquesta promoció.

Movistar Plus+ és la plataforma de televisió de Movistar que et permet accedir a una gran varietat de continguts. Inclou tant sèries, pel·lícules, esports i molt més, tot en qualitat premium. I ara, gràcies a aquesta oferta especial, l'accés a aquesta plataforma serà molt més econòmic.

Quant costa Movistar Plus+ amb aquesta oferta?

La quota mensual de Movistar Plus+ és generalment de 9,99 euros al mes. Però si ets jove i tens el Bono Cultural Jove, podràs contractar-lo per només 39 euros a l'any. Això significa que pagaràs menys de 4 mesos de subscripció al preu normal i estalviaràs més d'un 67% anualment.

El Bono Cultural Jove és una ajuda del Govern destinada als joves que compleixen 18 anys el 2025. Aquest bo atorga un total de 400 euros per gastar en activitats i productes culturals.

Els joves poden utilitzar aquests diners per accedir a tot tipus de contingut cultural. És el cas de pel·lícules, música, llibres o subscripcions a plataformes com Movistar Plus+.

Com contractar Movistar Plus+ amb el Bono Cultural Jove?

Contractar Movistar Plus+ amb el Bono Cultural Jove és molt fàcil. Només necessites seguir uns simples passos a través de la seva web. La contractació és ràpida i senzilla.

Només hauràs de registrar-te amb el teu email i proporcionar les dades de la teva targeta de pagament. A més, no necessitaràs cables ni equips addicionals. Podràs descarregar l'app de Movistar Plus+ al teu dispositiu i començar a gaudir de la teva subscripció a l'instant.

Un dels avantatges més atractius d'aquesta plataforma és que inclou l'opció de dues reproduccions simultànies. El que significa que pots veure els teus continguts preferits en dos dispositius alhora. Perfecte per compartir el teu compte amb un amic o familiar.

A més, la contractació de Movistar Plus+ no està vinculada a cap companyia telefònica. Per la qual cosa pots contractar el servei sense importar si ets client de Movistar o no. Tampoc tindràs cap compromís de permanència.