Santoral d'avui, dimecres 19 de març de 2025: Quin sant se celebra avui?

Aquest dimecres, el Santoral de l'Església Catòlica recorda el pare adoptiu de Jesús i l'marit de María. Una data assenyalada en el calendari que també ens recorda la celebració del Dia del Pare.

Qui va ser Sant Josep, el Sant més important del dimecres, 19 de març?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda avui a Sant Josep, marit de la Verge María i pare putatiu de Jesucrist. Pocs són els detalls que es coneixen de la vida de Sant Josep.

Les dades que apareixen sobre ell estan recollides en alguns passatges dels Evangelis de Mateo i de Lluc. En ells, es parla de Josep com un dels molts pretendents de la jove María.

Els citats escrits expliquen que Sant Josep va ser elegit després de passar una prova. D'entre tots els homes, el seu bastó va ser l'únic que no només no es va assecar sinó que va florir. Després d'això va ser l'elegit per contreure matrimoni amb María.

Després de l'enllaç, Josep va saber de l'embaràs diví de la seva esposa. Els escrits afirmen que en un principi va pensar en “repudiar-la en secret”. No obstant això, finalment va donar suport a la Verge després d'escoltar el relat de l'àngel.

Una nit l'àngel de Déu li va transmetre en somnis que el nen que esperaven va ser concebut per l'Esperit Sant. A més, va explicar a Sant Josep que el seu fill salvaria el seu poble dels seus pecats. D'aquesta manera va ser com Josep va acceptar el fill de María i el va prendre com a propi.

Sant Josep és reconegut com a patró de la família, del treball i els obrers.

El nom Josep és d'origen hebreu, el seu significat és 'Déu afegirà'. A Espanya unes 627.738 persones podrien celebrar aquest dia la seva onomàstica gràcies a Sant Josep.

Beat Marcello Callo

El beat Marcelo Callo va ser un religiós francès que va viure al segle XX. Va servir en organitzacions catòliques dedicades a obres de caritat per als pobres. Reclutat per servir durant la Segona Guerra Mundial, va ser arrestat per la Gestapo per les seves activitats cristianes morint en un camp de concentració de Mauthausen.

Beat Narcís Turchan

El beat Narcís Turchan va ser un religiós d'origen alemany que va viure entre els segles XIX i XX. Pertanyia a l'Orde dels Germans Menors i va morir màrtir a causa de la seva fe. Va ser deportat des de Polònia, que estava sotmesa a un règim invasor hostil, als camps de concentració de Dachau, on va morir torturat.

Altres Sants: el Santoral complet del dimecres 19 de març

El Santoral de l'Església Catòlica recorda també aquest dia la celebració d'aquests altres sants i beats: