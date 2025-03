Gerro d'aigua freda d'Orange a milers d'espanyols: està molt clar, no hi ha marxa enrere

La recent decisió d'Orange de prescindir de la seva Comunitat Orange ha causat un gran malestar entre milers d'usuaris espanyols. Aquest canvi ha desfermat una onada d'indignació a les xarxes socials.

La Comunitat Orange ha estat un punt de trobada virtual per als clients des de 2014. A partir d'ara, els usuaris hauran de recórrer als canals oficials o xarxes socials per resoldre els seus dubtes o incidències. El que suposa un cert contratemps per a alguns, acostumats a desenvolupar-se en aquest fòrum.

El canvi d'Orange no ha agradat

La Comunitat Orange era un fòrum on els usuaris de la companyia podien intercanviar opinions. Però també resoldre dubtes i compartir experiències sobre els serveis oferts per l'operadora. Durant més de deu anys, aquest espai va ser considerat una referència per a molts clients.

L'utilitzaven com el seu primer recurs per resoldre problemes relacionats amb la seva connexió, facturació, o qualsevol incidència tècnica. Tanmateix, ara, Orange ha decidit centrar la seva estratègia de comunicació en els canals oficials i les xarxes socials, recull Adsl Zone. Segueix així l'exemple de Vodafone, que ja havia fet el mateix el 2020 després de més d'una dècada d'activitat del seu propi fòrum d'usuaris.

Aquest canvi ha agafat per sorpresa a molts dels usuaris més lleials de l'operadora. Se senten desil·lusionats i, en molts casos, indignats per l'eliminació d'un espai que consideren útil i proper. Molts d'ells s'han acostumat a la interacció directa amb altres clients a través de la Comunitat Orange.

I ara es troben amb que les respostes als seus dubtes només vindran a través dels canals oficials. Els quals no sempre resulten tan accessibles o immediats.

La desaparició d'un espai clau

La Comunitat Orange no només era un lloc de trobada entre clients, sinó també una font de suport i consells. Si bé és cert que les respostes no sempre provenien de tècnics oficials de la companyia, molts usuaris solien compartir solucions. Altres aportaven consells basats en les seves pròpies experiències.

Aquesta interacció comunitària era un dels aspectes més valorats pels membres de la comunitat. Tanmateix, el fet que les respostes no sempre fossin oficials podia generar confusió en alguns usuaris. Per això, l'operador ha decidit centralitzar la comunicació i redirigir els usuaris als seus canals oficials i xarxes socials.

En aquests espais es podran obtenir respostes més precises i de qualitat. Malgrat aquesta justificació, molts usuaris temen que la qualitat de les respostes disminueixi en dependre únicament d'aquestes plataformes.

Orange aposta per la centralització

L'eliminació de la Comunitat Orange reflecteix un canvi en l'estratègia de l'operadora cap a la centralització de la comunicació. Segons Orange, això permetrà millorar la qualitat de les respostes i oferir un servei més eficient i professional. Els usuaris podran seguir plantejant els seus dubtes a través dels canals d'ajuda oficials de la companyia o en les seves xarxes socials.

Tanmateix, aquesta aposta pels canals oficials no ha estat ben rebuda per molts clients. Probablement trobin a faltar la proximitat i el tracte més personalitzat que oferia la Comunitat Orange. Aquest fòrum s'havia convertit en un punt de referència per a aquells que necessitaven resoldre dubtes ràpidament.