Santoral d'avui, dimarts 18 de març de 2025: Quin sant se celebra avui?

Aquest dimarts, el Santoral de l'Església Catòlica recorda un destacat bisbe del segle IV i Doctor de l'Església.

Qui va ser Sant Cirilo de Jerusalem, el Sant més important del dimarts, 18 de març?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda avui en especial a Sant Cirilo de Jerusalem que va néixer sobre l'any 315 en el si d'una família cristiana. Va passar la seva joventut en un monestir i amb 35 anys va succeir el bisbe Màxim a la seu de Jerusalem.

Després del Concili de Nicea es va posicionar en l'extrem oposat als arrians. Aquests defensaven que Déu era un i que Crist estava subordinat a ell.

Les seves postures filosòfiques i religioses controvertides per aquella època el van portar a protagonitzar desencontres que van provocar el seu exili.

Els seus escrits, de gran valor documental i religiós, van fer que fos venerat tant per l'Església catòlica com per l'ortodoxa.

Van ser famoses les seves vint-i-tres lectures catequètiques que va escriure sent encara un prevere, l'any 347 o 348. Escrits que contenen instruccions sobre els principals temes de la fe cristiana i la seva pràctica en una forma una mica popular i no tan científica.

La doctrina ferma que ensenyava li va fer mereixedor del títol de Doctor de l'Església. Va morir l'any 386.

Cirilo és un nom masculí d'origen grec, que significa 'senyor'. Actualment, uns 1.294 homes a Espanya podrien celebrar aquest dia el seu sant gràcies a Sant Cirilo.

San Eduardo

San Eduardo, rei d'Anglaterra era fill d'Edgardo el Pacífic i oncle de San Eduardo el Confessor i va viure al segle X. Després de la mort del seu pare la seva ascensió al tron es va trobar amb l'oposició de la seva madrastra, la reina Elfrida. Després d'un breu regnat de tres anys va ser la vídua del seu pare qui va acabar amb la seva vida.

San Salvador de Horta Grionesos

San Salvador de Horta Grionesos va ser un religiós italià que va viure al segle XVI. Va pertànyer a l'Orde dels Germans Menors. Molt humil i gairebé analfabet, va ser menyspreat i perseguit abans de ser reconegut com el gran taumaturg del segle XVI.

Altres Sants: el Santoral complet del dimarts 18 de març:

El Santoral de l'Església Catòlica recorda també aquest dia la celebració d'aquests altres sants i beats: