Jugada mestra de Movistar: aquest gest posa contra les cordes Orange i Vodafone

Movistar acaba de sorprendre tothom amb una jugada mestra que ha descol·locat Orange i Vodafone. En un moviment inesperat, la companyia ha llançat una oferta temporal que permet gaudir d'un paquet complet a un preu molt econòmic. Una cosa que pocs veien venir.

Aquesta oferta no només està captivant els usuaris, sinó que també està deixant els seus competidors sense resposta. La nova promoció de l'operador de Telefónica és una d'aquestes ofertes secretes que la companyia llança de tant en tant. I com és habitual, aconsegueix crear una gran expectació entre els seus clients i possibles nous usuaris.

Amb aquesta oferta, els usuaris poden accedir a un paquet complet. Inclou fibra de 600 Mb amb un router WiFi 6, dues línies mòbils amb accés a la velocitat 5G, i diversos serveis addicionals. Tot això farà que la proposta sigui encara més atractiva.

El paquet de Movistar que ho té tot

El paquet que Movistar ofereix per 45 euros al mes durant 12 mesos és realment complet. Inclou una connexió de fibra de 600 Mb. Resulta ideal per a aquells que necessiten navegar a gran velocitat, jugar en línia o treballar des de casa sense interrupcions.

A més, el router WiFi 6 garanteix un senyal més potent i estable. Una cosa fonamental en l'era de les múltiples connexions a la llar.

Quant a les línies mòbils, l'oferta contempla dues línies amb tecnologia 5G. El que permet gaudir d'una velocitat de navegació ultraràpida. La primera línia inclou 30 GB per navegar sense preocupacions, mentre que la segona línia ofereix 5 GB.

Però la cosa no acaba aquí. Movistar també inclou en aquesta oferta accés a la seva plataforma d'entreteniment, Movistar Plus+. Ofereix una àmplia varietat de cinema, sèries i contingut exclusiu.

Els usuaris podran gaudir de Max, Apple TV+ i Skyshowtime, i a més tindran accés a 80 canals d'entreteniment i documentals. I per als amants del futbol, no pot faltar el millor de LaLiga i la Champions League.

Una oferta que no es pot deixar passar

El preu habitual d'aquest paquet és de 134 euros mensuals, el que significa que amb la promoció actual, els usuaris estan estalviant un 65%. Durant 12 mesos, el cost mensual es redueix a només 45 euros. El que fa que aquesta oferta sigui molt difícil de rebutjar.

Es tracta d'una d'aquestes ofertes secretes que Movistar sol llançar de manera puntual. Està disponible tant per a aquells que contractin des de la seva pàgina web com per a aquells que ho facin trucant al número de telèfon 900 220 121.

Davant d'una oferta tan atractiva i competitiva, les opcions de Orange i Vodafone són limitades. Tots dos competidors, que tradicionalment ofereixen paquets similars, es troben amb un desafiament important. Aquest paquet tan complet i a un preu tan rebaixat els deixa fora de joc.