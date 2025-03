Lo último de Orange te puede salir muy caro: ya lo ha confirmado, va a por todas

Orange ha dejado claro que no le tiembla el pulso cuando se trata de gestionar los impagos de sus clientes. Si no pagas tu factura a tiempo, el operador no dudará en desactivar tu línea. Esto puede resultarte un inconveniente, pero hay formas de solucionarlo si logras ponerte al día con la deuda y los cargos extra por retraso.

Sin embargo, debes tener en cuenta que las consecuencias de no abonar tu deuda a tiempo pueden ser severas.

¿Qué sucede si no pago mi factura de Orange a tiempo?

Orange ha establecido un proceso claro para actuar contra los clientes que no paguen a tiempo. Si detectan que has dejado de abonar el pago durante más de un mes, lo más probable es que corten tu línea.

Sin embargo, no te dejarán sin servicio sin previo aviso. A los 15 días de haberse detectado el impago, recibirás un aviso de la operadora informándote de la situación.

Este primer recordatorio es clave, ya que te da tiempo para regularizar tu cuenta y evitar que tu línea sea desactivada. Pero, si después de este aviso no haces nada, Orange procederá a cortar la línea. Afortunadamente, si logras saldar la deuda, existe la posibilidad de recuperar la línea.

¿Cómo puedo pagar mi deuda con Orange?

Orange ofrece varios métodos de pago para que puedas saldar tu deuda de manera sencilla. Uno de los más cómodos es el pago online con tarjeta de crédito o débito. También puedes optar por transferencias bancarias, realizar el pago en efectivo en un cajero BBVA, o llamar al número 1478 para abonar el importe pendiente.

Si decides hacer una transferencia, ten en cuenta que, dependiendo del plan contratado con Orange, deberás realizarla a una cuenta u otra.

Para facturas de plan móvil u otros productos que incluyan líneas móviles (planes convergentes) debes optar por estas opciones.

Banco Santander: ES41 0049 1500 0229 1012 7757

Banco BBVA: ES03 0182 3994 0002 0151 5421

Para facturas de telefonía fija/ADSL o Fibra (sin líneas móviles):

Banco Santander: ES45 0049 1500 0823 1015 7559

¿Cómo recuperar la línea después del corte?

Si, finalmente, tu línea es desactivada por impago, podrás recuperarla en un máximo de 48 horas después de que Orange reciba el justificante de pago. Para agilizar el proceso, te recomendamos que envíes el justificante.

Puedes hacerlo por correo electrónico a cobro.orange@es.orange.com o al fax 91 838 27 08 / 91 838 27 06. Para evitar que te corten la línea por impago, lo más recomendable es estar al tanto de tus fechas de pago y asegurarte de que las facturas se abonan a tiempo. Si por alguna razón no puedes realizar el pago antes de la fecha límite, comunícalo con antelación con Orange para explorar posibles opciones.