L'últim de Movistar dona aire a Orange i Vodafone: milers d'espanyols no perdonen

Movistar ha pres una decisió que ha sorprès molts dels seus clients. La companyia ha començat a incloure anuncis publicitaris en canviar de canal en el seu servei de televisió a través del descodificador.

Una mesura que, encara que sembla petita, ha causat força molèstia entre els usuaris. Mentrestant, els seus principals competidors, Orange i Vodafone, podrien estar rebent un inesperat respir gràcies a aquesta polèmica.

Movistar ha de donar explicacions

El que ha fet Movistar és activar una nova funció de publicitat preroll. Això significa que cada vegada que un usuari canvia de canal, es mostra un anunci curt abans que aparegui el nou canal.

Segons indiquen els abonats, aquesta funció no afecta a tots els canals. En principi seria únicament als de RTVE (com La 1 o La 2), i només si el canvi es fa des del descodificador.

La informació va ser confirmada per Movistar a les seves xarxes socials. Expliquen que aquesta publicitat s'està provant com una nova funcionalitat. No obstant això, a molts clients no els ha fet cap gràcia.

Les xarxes socials s'han omplert de queixes. Usuaris que paguen per un servei de televisió premium no entenen com, a més de pagar, han de veure anuncis sense previ avís.

Malestar creixent entre els usuaris

Encara que Movistar insisteix que l'impacte és mínim, els usuaris no opinen el mateix. Molts consideren que aquesta estratègia trenca l'experiència d'ús, interromp el contingut i dona una imatge poc cuidada del servei. Altres van més enllà i ho veuen com una falta de respecte cap als clients que han confiat en l'operadora durant anys.

A més, el fet que aquest canvi no hagi estat comunicat de forma clara abans d'activar-se ha incrementat el descontentament. Els usuaris es van assabentar del nou sistema no per un avís oficial, sinó perquè van començar a veure-ho a les seves pantalles.

Orange i Vodafone, els grans beneficiats

En aquest context, Orange i Vodafone surten guanyant sense moure un dit. Les dues operadores, que també ofereixen serveis de televisió a Espanya, poden aprofitar aquest error de Movistar per captar clients. Amb una bona campanya, podrien atreure aquells que estan pensant en canviar de proveïdor a causa d'aquesta mesura impopular.

Encara que la competència en el sector de la televisió i les telecomunicacions és forta, aquest tipus de decisions poden marcar la diferència. Molts usuaris busquen no només bon preu, sinó també comoditat i respecte pel servei que contracten.

La polèmica està servida. Caldrà veure si Movistar decideix fer marxa enrere, limitar encara més els anuncis o mantenir aquesta nova funcionalitat. Per ara, el cert és que milers d'espanyols ja han mostrat el seu enuig, i alguns fins i tot s'estan plantejant canviar de companyia.