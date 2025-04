Preu de la llum avui, dimecres 23 d'abril, per hores

El preu mitjà de la llum d'aquest dimecres, 23 d'abril de 2025, és de 44,23 euros per megawatt hora (MW/h). Si ho comparem amb el preu mitjà de dimarts, parlem d'una notable baixada de 20,16 euros. I tot perquè, en la jornada del 22 d'abril, la tarifa mitjana se situava en els 64,39 euros per MW/h.

Avui el preu de la llum experimentarà variacions, de fet, entre la franja més cara i la més barata de la jornada existeix una diferència de més de 100 euros. Tot i que cal destacar que, segons les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE), el cost del megawatt hora no superarà en cap moment del dia els 117 euros.

Preu de la llum avui, dimecres 23 d'abril de 2025, hora a hora

El preu de la llum arrenca amb valors elevats durant la matinada i torna a repuntar amb força a última hora del dia. Tanmateix, existeix un ampli tram horari en què el cost per megawatt hora cau de manera molt significativa.

Entre les 12:00 i les 18:00 hores es concentren les tarifes més baixes del dia. Així doncs, és la franja del dia ideal per dur a terme activitats quotidianes com engegar la rentadora, preparar el menjar al forn o fins i tot carregar el mòbil.

No obstant això, hi ha una franja que destaca per sobre de les altres. La millor franja horària per consumir electricitat és la compresa entre les 14:00 i les 17:00 hores, quan el preu es manté en 0 €/MWh. Encara que també es pot aprofitar de 13:00 a 14:00 hores, ja que el preu és de 0,28 €/MWh.

12:00 - 13:00: 0,65 €/MWh.

13:00 - 14:00: 0,28 €/MWh.

14:00 - 18:00: 0 €/MWh .

. 18:00 - 19:00: 3,52 €/MWh.

I quan serà més cara la llum aquest dimecres?

Com ja és habitual, els preus més alts es concentren en les hores punta de la nit. El màxim del dia s'assolirà entre les 21:00 i les 22:00 hores, amb un preu de 116,70 €/MWh. Encara que el segueix molt de prop la franja que va des de les 22:00 fins a les 23:00 hores, amb un preu de 105,58 €/MWh.

20:00 - 21:00: 88,73 €/MWh.

21:00 - 22:00: 116,70 €/MWh .

. 22:00 - 23:00: 105,58 €/MWh.

23:00 - 00:00: 80,24 €/MWh.

També és recomanable evitar fer un consum excessiu de 20:00 a 21:00 hores, perquè el preu és de 88,73 €/MWh. Un cost similar al que té la llum de 23:00 a 00:00 hores, ja que arriba als 80,24 €/MWh.