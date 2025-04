Gerro d'aigua freda a Orange: els clients descobreixen l'inesperat i queden KO

Orange s'enfronta aquests dies a una forta queixa a les xarxes socials que ha deixat al descobert una pràctica que molts usuaris desconeixien. Una clienta ha acusat públicament la companyia de dur a terme "publicitat enganyosa" en relació amb les seves ofertes.

Segons explica, va descobrir que una atractiva oferta promocionada per Orange no era vàlida per a tots els clients. Era únicament per a aquells que provenen d'una companyia concreta. "Mentiu amb les ofertes" assenyala indignada en el seu missatge.

Afegeix que "oferiu descomptes només per als que venen de Vodafone, detall que hauríeu d'especificar en aquesta publicitat". Davant la seva queixa, des del servei d'atenció al client d'Orange la van remetre a la seva pàgina web. Al·leguen que "allà s'hi van actualitzant les diferents campanyes vigents en cada moment".

La resposta d'Orange no va convèncer

No obstant això, això no va convèncer la clienta, que va insistir que es tracta d'una pràctica enganyosa i poc clara. Per a ella, molts usuaris poden pensar que tenen dret a aquesta oferta i després es porten una sorpresa desagradable en intentar contractar-la.

Aquest cas ha tornat a posar sobre la taula una qüestió habitual en el món de les telecomunicacions. És el cas de les promocions específiques per a clients que canvien de companyia. És una estratègia comuna en moltes operadores, entre elles Orange, que dissenyen descomptes exclusius per atreure usuaris que provenen de competidors concrets.

No obstant això, el problema arriba quan aquestes condicions no s'expliquen clarament en la publicitat. Altres usuaris a les xarxes socials s'han sumat al malestar de la clienta, assegurant haver viscut situacions similars amb altres ofertes d'Orange. "Et fan perdre el temps amb promocions que després no t'apliquen", escriu un altre afectat.

Orange ha d'actuar d'una manera transparent

Des d'associacions de consumidors es recorda que les empreses estan obligades a informar de manera clara i transparent sobre les condicions de les seves ofertes. Amagar detalls com que només apliquen a certs perfils de clients pot considerar-se una falta d'informació. I per tant, una forma de publicitat enganyosa.

Aquest gerro d'aigua freda per a Orange pot tenir conseqüències més enllà d'una simple queixa. En un mercat tan competitiu com el de les telecomunicacions, la confiança dels clients és clau. I si les ofertes generen confusió o malestar, és possible que els usuaris acabin buscant altres alternatives.

Aquest cas reflecteix la importància de revisar bé les condicions abans de contractar una tarifa i d'exigir transparència a les companyies. Les ofertes d'Orange han quedat en entredit, i ara molts es pregunten si el que semblava una gran oportunitat no és més que un engany.