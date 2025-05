Movistar i Orange respiren alleujats després de conèixer la notícia: van un pas per davant

Movistar i Orange poden estar tranquils, almenys per ara. Una notícia recent ha deixat clar que un dels seus principals competidors en el sector de la televisió, Digi, encara té molt camí per recórrer. I és que, per sorpresa de molts usuaris, Digi TV no permet veure el seu contingut des de l'ordinador, una cosa que avui dia continua sent fonamental per a una bona part del públic.

Mentre que Movistar Plus+ i Orange TV ofereixen la possibilitat de veure la televisió des de pràcticament qualsevol dispositiu. Ja siguin televisors, tauletes, mòbils i, per descomptat, ordinadors, el servei de Digi encara no compta amb una opció per accedir des d'un PC.

No existeix una app per a Windows ni una pàgina web des de la qual iniciar sessió i gaudir del contingut. Només està disponible en dispositius mòbils, cosa que ha provocat queixes per part dels usuaris a les xarxes socials.

Avui dia, veure la televisió a l'ordinador és una cosa habitual. Moltes persones utilitzen el PC per treballar, estudiar o fins i tot jugar, i al mateix temps tenen una finestra oberta amb la seva sèrie o programa preferit. Altres no disposen de televisor a casa i veuen tot el seu contingut multimèdia des del monitor de l'ordinador.

Per això, resulta sorprenent que Digi no hagi tingut això en compte.

Movistar i Orange saben jugar les seves cartes

Encara que es pot utilitzar l'aplicació de Digi TV al mòbil, el telèfon no sempre és suficient. Pot ser útil quan estàs al llit o al sofà, però no és el més còmode per a llargues sessions. Aquí és on Movistar i Orange han sabut jugar millor les seves cartes, permetent als usuaris triar el dispositiu que més els convé en cada moment.

Alguns usuaris de Digi han intentat buscar solucions, com utilitzar emuladors d'Android per accedir a l'app des de l'ordinador. Però aquest mètode no és ni pràctic ni segur, i no hauria de ser necessari en ple 2025. L'ideal seria que oferís una solució oficial, una cosa que, de moment, no sembla estar en els seus plans.

La companyia no ha fet declaracions sobre si pensa incloure accés des d'ordinador en el futur. I el cert és que, si no ho han fet ja, dona la sensació que no és una prioritat per a ells. No obstant això, deixar fora aquest canal tan important pot suposar un problema si Digi vol competir de tu a tu amb gegants com Movistar i Orange.

Mentrestant, tant Orange com Movistar poden respirar alleujats. La falta de compatibilitat de l'operador romanès en ordinadors és, sens dubte, un avantatge competitiu per a ells.