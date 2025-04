Gir inesperat a Vodafone: els clients ho notaran a partir d'avui

Vodafone ha fet un pas important que afecta directament el teu mòbil i la forma en què navegues per internet. Des d'avui, molts usuaris ja podran notar una millora significativa en la seva experiència de navegació. Especialment després d'haver consumit totes les dades 5G de la seva tarifa.

Fins ara, quan s'acabaven els gigues contractats, la velocitat de navegació es reduïa de forma dràstica, cosa que feia gairebé impossible usar aplicacions, veure vídeos o fins i tot navegar amb normalitat. No obstant això, l'operador britànic ha decidit millorar aquesta situació amb un canvi que ja està actiu per a molts dels seus clients de mòbil.

Navegació a 2 Mbps amb Vodafone després de consumir les dades

El gran canvi està en la velocitat de navegació un cop s'esgoten les dades 5G incloses en la tarifa. A partir d'ara, en la majoria de tarifes mòbils de contracte, els usuaris podran seguir navegant a una velocitat de 2 Mbps. Aquesta velocitat permet utilitzar aplicacions com WhatsApp, Instagram, navegar per webs, i fins i tot veure vídeos sense majors problemes.

Aquest canvi, com publica ADSL Zone, suposa una millora important davant la velocitat que s'oferia abans, que era de només 128 Kbps en molts casos. Gràcies a aquest avanç, Vodafone millora l'experiència de l'usuari en la seva xarxa mòbil sense necessitat de pagar més.

La millora està disponible en la majoria de tarifes mòbils de contracte. En concret, afecta els següents plans:

Vodafone mòbil 50 GB 5G per 15 €/mes

Vodafone mòbil 150 GB 5G per 20 €/mes

Vodafone mòbil 300 GB 5G per 25 €/mes

En totes elles, un cop es consumeixen els gigues inclosos, es pot seguir navegant a 2 Mbps. És una velocitat més que suficient per a l'ús diari del mòbil. No obstant això, hi ha dues excepcions importants a tenir en compte.

D'una banda hi ha la tarifa mòbil amb 25 GB, on la velocitat reduïda continua sent de 128 Kbps. A més, cal esmentar la Tarifa Vodafone Mòbil Il·limitada, que ofereix gigues il·limitats a velocitat màxima 5G en tot moment, per la qual cosa no hi ha reducció de velocitat.

Què significa això per als usuaris?

Aquest canvi de Vodafone és una notícia molt positiva per a aquells que solen consumir totes les seves dades abans de final de mes. Poder seguir usant el mòbil amb normalitat sense contractar bons extra o sense esperar al següent cicle de facturació és un avantatge clar.

A més, la nova política de navegació a 2 Mbps col·loca Vodafone com una opció molt competitiva davant altres operadors. Sobretot si valores poder seguir connectat sense interrupcions. Escollir bé una tarifa mòbil és clau, i aquest tipus de detalls marquen la diferència.