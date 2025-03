L'avís d'Orange que va passar desapercebut per a molts: 'Quan van anunciar...?'

En els últims dies, alguns clients d'Orange s'han vist sorpresos per un augment en les seves factures. Asseguren que han vist incrementat el preu de les seves tarifes sense haver estat completament informats sobre això.

L'operador assegura que va notificar l'increment amb antelació. Tanmateix, molts s'han queixat de no haver rebut una comunicació clara i visible.

Aquest descuit ha generat confusió. Especialment entre aquells que no es van assabentar fins fa uns dies que se'ls actualitzaria la tarifa el 2025.

Orange va comunicar l'increment de preus

Segons Orange, la informació sobre el canvi de preus es comunica en l'última factura enviada abans de la pujada. Això pot ser a través de la factura física, que arriba per correu, o de manera digital, en format PDF que s'envia per correu electrònic. D'acord amb l'operadora, els avisos són enviats amb diverses setmanes d'antelació, permetent que els clients tinguin temps per entendre els nous preus.

Tanmateix, la realitat és que molts usuaris asseguren que no van veure aquest avís. És el cas d'una clienta, que va preguntar "quan van anunciar i per on l'augment de la factura en aquest any 2025".

Aquesta persona es va veure sorpresa per un increment de sis euros en la seva factura. Tot i que Orange assegura haver avisat, ella no es va assabentar en cap moment d'aquest canvi.

Des del servei d'atenció al client d'Orange li van confirmar que efectivament l'avís estava en la seva factura, com correspon per llei. Van assegurar que aquest és el mitjà oficial per notificar qualsevol tipus de modificació en els contractes o preus. Tanmateix, l'usuària va insistir que no va veure el missatge en la seva factura.

Molts no van veure l'avís

Encara que l'operadora va complir amb els requisits legals, el cert és que moltes persones no van trobar l'avís. El que porta a qüestionar si el format en què es presenta la informació és adequat. En alguns casos, els clients s'han queixat que la notificació sobre l'augment no està destacada de manera clara en la factura.

Atès que les factures solen contenir molta informació, és fàcil que detalls com aquests passin desapercebuts. Especialment si s'inclouen en seccions secundàries o en petits textos.

La queixa més comuna entre els usuaris és que, sent un tema important, Orange hauria de fer un esforç per ressaltar millor aquest tipus de canvis. Suggerixen que l'operadora utilitzi altres canals, com missatges de text, correus electrònics destacats o fins i tot notificacions en l'app d'Orange.

La necessitat de millorar la comunicació

El cas d'aquesta usuària no és únic. Altres clients també es pregunten per què no van ser notificats de manera més clara i directa dels canvis. Encara que l'operadora ha complert amb els requisits legals, sembla que la comunicació no ha estat tan eficaç com s'esperava.

Alguns opinen que l'operadora ha de revisar els seus mètodes de comunicació, especialment quan es tracta de canvis significatius en les tarifes. En un món cada vegada més digitalitzat, és fonamental que les empreses garanteixin que tots els seus clients rebin la informació de manera clara i accessible.