Jugada mestra d'Orange: deixa per terra Movistar i Vodafone amb una cosa inaudita

En el món de les telecomunicacions, qualsevol moviment pot marcar la diferència. I aquesta vegada, Orange ha jugat una carta brillant que deixa clarament enrere els seus principals rivals: Movistar i Vodafone. Ho ha fet amb una millora sense precedents en les seves tarifes de prepago, sense tocar ni un cèntim el preu.

Es tracta d'un moviment agosarat que està donant molt de què parlar. A començaments d'aquest mateix any, l'operador ja sorprenia amb una actualització interessant en les seves tarifes de prepago. En aquell moment, la companyia va oferir més gigues en promoció, permetent als seus usuaris gaudir de fins a 150 GB addicionals en alguns plans.

Però el que semblava una gran millora aleshores, ara es queda petit davant del que acaba d'anunciar. La gran notícia és que Orange torna a actualitzar les seves tarifes Prepago 10, Prepago 15 i Prepago 20. I ho fa amb millores reals i permanents que no impliquen cap increment en el preu.

Sí, així com es llegeix: més gigues, més minuts internacionals, i tot sense pagar més. Mentre Movistar i Vodafone segueixen amb les seves tarifes estàndard, Orange es llança a l'atac i revoluciona el mercat.

Així queden les noves tarifes de prepago d'Orange

La primera tarifa a analitzar és Orange Prepago 10. Per només 10 euros, els usuaris reben 60 GB, davant dels 50 GB que oferia abans. A més, s'hi sumen 5 GB extra de regal, minuts il·limitats per parlar a Espanya, 1.000 minuts per trucar a Romania i 500 minuts a 65 països.

Quant al roaming a la Unió Europea, ara es poden utilitzar 13 GB, una millora també respecte al pla anterior.

La segona proposta és Orange Prepago 15. Per 15 euros, la millora és encara més impactant. Es passa de 100 a 240 GB mensuals.

A més, s'inclouen 10 GB extra, trucades nacionals il·limitades, 3.000 minuts a Romania, 1.000 minuts a 74 països. I es poden utilitzar 20 GB en roaming europeu.

Per últim, cal aturar-se també en Orange Prepago 20. Per només 20 euros, el client rep ni més ni menys que 300 GB de dades (abans eren 150 GB). Però també 15 GB extra de regal, trucades nacionals sense límit, 3.000 minuts a Romania, 2.000 minuts a 100 països i 26 GB per a roaming UE.

La millora és automàtica i ja està disponible, tant per als actuals abonats com per als nous clients. No cal fer cap tràmit addicional, la qual cosa és un altre punt a favor d'Orange.

Un seriós avís a Movistar i Vodafone

Mentre Movistar i Vodafone mantenen tarifes que no ofereixen tants avantatges pel mateix preu, Orange es posa al capdavant en el segment prepago. Aquesta jugada ha deixat els seus competidors sense resposta immediata. Està clar que molts usuaris s'ho estan pensant dues vegades abans de renovar amb les altres operadores.

Amb aquest tipus de moviments, l'operador taronja no només millora la seva oferta. També reforça la seva imatge com a operadora innovadora i centrada en el client. En un mercat on cada euro compta, oferir més sense pujar preus és, sens dubte, una jugada mestra.