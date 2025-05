Confirmat: Movistar escolta els seus clients i no li queda més remei que rectificar

Movistar ho ha tornat a fer. Després d'escoltar les peticions de molts dels seus usuaris, la companyia ha pres una decisió que alegrarà aquells que busquen entreteniment de qualitat a casa sense gastar de més. La seva plataforma de televisió, Movistar Plus+, porta una novetat que promet captar nous subscriptors: el canal AXN Movies torna al paquet bàsic.

Des d'aquest mes, els clients de Movistar Plus+ podran gaudir sense cost addicional del canal AXN Movies. Està especialitzat en pel·lícules d'acció, aventures i thrillers d'èxit. Això significa que, per menys de 10 euros al mes, tindràs accés a aquest canal dins de la subscripció bàsica de televisió.

Una oferta de Movistar que molts estaven esperant

Durant un temps, AXN Movies va estar fora del paquet bàsic de Movistar Plus+, cosa que va causar certa frustració entre els usuaris. No obstant això, després d'escoltar els seus clients, la companyia ha fet marxa enrere. Aquesta rectificació confirma que Movistar sí escolta els seus usuaris, i actua quan alguna cosa no funciona.

La notícia és doblement bona: l'activació del canal serà automàtica, sense que hagis de fer res. Si ja estàs subscrit a Movistar Plus+, simplement el veuràs disponible a la teva televisió o en qualsevol dispositiu compatible. Ja sigui a l'app oficial, el teu mòbil, tauleta o ordinador.

AXN Movies no és un canal qualsevol. És un espai exclusiu per al cinema més espectacular. Algunes de les pel·lícules que podràs veure inclouen títols com John Wick, Spider-Man: Un nou univers, Jumanji: Següent nivell o Men in Black: International.

Amb aquest retorn, Movistar Plus+ torna a oferir cinema de qualitat dins del seu paquet bàsic. A més es converteix en una de les opcions més completes del mercat per només 9,99 euros al mes. I tot això sense permanència i sense necessitat de contractar altres serveis.

Molt més que cinema

Però Movistar Plus+ no es queda només en AXN Movies. Per aquest mateix preu, també pots accedir a un altre contingut de qualitat.

Entre això, una estrena de cinema al dia; catàleg de pel·lícules espanyoles, europees i de Hollywood i sèries exclusives. A això se li suma esport de primer nivell, com la Champions League, LaLiga, NBA, tennis i rugbi. També hi ha més de 80 canals temàtics.

Si estaves buscant l'excusa perfecta per subscriure't a una plataforma de televisió que ho té tot, Movistar Plus+ t'ho posa molt fàcil. Per menys de 10 euros, sense compromisos, podràs tenir accés a un contingut de primer nivell. I ara amb l'atractiu afegit d'AXN Movies inclòs gratis.

És evident que Movistar ha entès el missatge dels seus clients i ha actuat. La tornada d'AXN Movies a la seva subscripció bàsica no només millora l'oferta. També converteix Movistar Plus+ en una de les millors opcions actuals per gaudir de la televisió.