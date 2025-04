Vodafone es fa enrere a l'últim moment: han de fer alguna cosa amb urgència

Vodafone ha decidit fer marxa enrere en una decisió que semblava ja tancada. La companyia tenia previst posar fi a una de les seves tarifes més atractives dels últims temps, però finalment s'ha vist obligada a rectificar.

El motiu pot ser l'èxit aclaparador d'aquesta oferta. Sens dubte ha captat l'atenció de milers d'usuaris a tota Espanya.

El que inclou l'oferta de Vodafone

La tarifa en qüestió inclou fibra òptica de 600 Mb, trucades il·limitades, instal·lació gratuïta i un router sense cost afegit. A això s'hi suma una línia mòbil amb 25 GB a velocitat 5G, també amb trucades i SMS il·limitats. Tot aquest paquet s'ofereix per només 35 euros al mes, un preu molt competitiu tenint en compte les prestacions.

A més, els clients poden adquirir smartphones des de 0 euros al mes. El que ha estat un gran al·licient per a aquells que busquen renovar el seu mòbil sense fer una gran despesa inicial. Aquesta tarifa és senzilla, però molt completa per a aquells que no necessiten massa serveis extra.

Es pot afirmar que està pensada per a aquells que valoren la qualitat i l'estalvi al mateix temps.

Vodafone amplia l'oferta davant la gran demanda

Aquest tipus de promocions de Vodafone solen tenir una durada limitada. Però quan l'interès dels usuaris supera les expectatives, la companyia no dubta a estendre la seva disponibilitat uns dies més. I això és just el que ha passat aquesta vegada.

L'operador tenia previst retirar la tarifa, però la gran demanda els ha portat a ampliar el termini per contractar-la. Aquesta rectificació no només beneficia aquells que encara estaven indecisos. També reforça la imatge de Vodafone com una empresa que escolta els seus clients i respon a les seves necessitats.

Però això no és tot. La tarifa també permet personalitzar el servei amb opcions de televisió, una cosa que molts usuaris valoren avui en dia. Per exemple, es pot afegir Netflix per només 6,99 euros al mes.

Però també és possible triar un pack més complet amb Netflix, Max, Disney+ i Prime Video per 27,99 euros al mes. Aquest tipus de complements converteix la tarifa en una opció encara més atractiva. Especialment per a aquells que busquen centralitzar tots els seus serveis digitals en un sol proveïdor.

Una oferta difícil d'igualar

Vodafone ha hagut de reconèixer l'èxit d'aquesta tarifa i rectificar la seva decisió inicial. En ampliar el termini de contractació, més persones podran beneficiar-se d'una de les ofertes més completes i econòmiques del mercat.

Si estaves buscant una tarifa senzilla però efectiva, amb fibra d'alta velocitat, mòbil 5G, trucades il·limitades, aquesta pot ser la teva oportunitat. I si a més vols televisió a bon preu, Vodafone també t'ho posa fàcil.