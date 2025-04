Demostrat: Orange li pinta la cara a Movistar i Vodafone i els deixa per terra

Orange ha llançat una oferta que està donant molt de què parlar. I no és per menys. Amb la seva última proposta, l'operadora s'avança clarament a Movistar i Vodafone.

Presenta un paquet molt complet, amb serveis de primer nivell i a un preu que difícilment pot igualar-se. Aquesta nova oferta de l'operador taronja no només sorprèn, sinó que també obliga els seus competidors a moure's ràpid. Sobretot si no volen quedar-se enrere.

La nova tarifa d'Orange inclou fibra òptica de 600 Mb simètrics, ideal per a llars amb diversos dispositius connectats al mateix temps. A més, es lliura amb un router WiFi 7, l'últim en tecnologia perquè la connexió sigui més ràpida i estable a tota la casa.

Però això no és tot. També es facilita una línia mòbil amb trucades il·limitades i res menys que 60 GB de dades a velocitat 5G.

Això garanteix una navegació fluida, sense talls i sense preocupar-se per consumir totes les dades en pocs dies. A més, inclou roaming a la Unió Europea, perfecte per a aquells que viatgen i volen seguir connectats sense pagar de més.

Orange aposta per l'entreteniment

En l'apartat d'entreteniment, Orange es llueix. Amb aquesta tarifa, els clients obtenen Orange TV Libre, que inclou un partit per jornada de LaLiga EA Sports i un partit de la Champions League. També tres encontres per jornada de la LaLiga Hypermotion i un partit de la Copa del Rei per eliminatòria.

Però aquí no acaba la cosa: a més s'inclou la subscripció a la plataforma SkyShowtime, amb sèries i pel·lícules per a tots els gustos. Tot això està disponible per només 48 euros durant el primer mes, i a partir del segon mes, el preu puja a 55,99 euros mensuals. Fins i tot amb aquest ajust, continua sent una de les ofertes més completes i competitives del mercat.

Movistar i Vodafone han de reaccionar

Mentrestant, Movistar i Vodafone segueixen sense una resposta clara davant aquesta jugada tan agressiva d'Orange. Les seves tarifes actuals no aconsegueixen oferir un paquet tan complet a un preu similar. Per això, aquesta proposta d'Orange posa els seus rivals contra les cordes.

Amb aquesta ofensiva comercial, demostra que va de debò i vol liderar el mercat de les telecomunicacions a Espanya. La seva aposta combina velocitat, cobertura, televisió de qualitat i entreteniment per streaming. Tot en una sola factura i a un preu molt raonable.

La reacció de Movistar i Vodafone no hauria de trigar. Si no volen perdre terreny, hauran de treure aviat una oferta que pugui competir amb la d'Orange, que avui per avui, sembla tenir-ho tot. Els clients ho saben, i molts ja estan fent el salt.