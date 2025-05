Mitja Espanya en alerta: l'últim de Movistar acabarà amb Vodafone per sempre

La indústria de les telecomunicacions a Espanya podria viure un dels seus majors canvis en anys. Movistar ha llançat una ambiciosa estratègia per guanyar pes en el mercat i fer el salt a l'àmbit europeu. El seu objectiu és clar: ser el gran protagonista del procés de concentració del sector.

Per a això, no descarta comprar altres operadors i, segons fonts del sector, Vodafone Espanya està en el punt de mira. El president de Telefónica, Marc Murtra, ha assenyalat en diverses ocasions la necessitat de créixer mitjançant fusions i adquisicions. Sobretot en mercats clau com l'espanyol.

El pla és reforçar la seva posició per competir en millors condicions contra gegants com MasOrange. Es tracta del grup que lidera actualment el mercat després de la unió de MásMóvil i Orange.

Per què Movistar es fixa en Vodafone?

Vodafone ocupa el tercer lloc en el mercat espanyol i recentment va ser adquirida pel fons britànic Zegona. Encara que ara mateix està immersa en un procés per recuperar rendibilitat, l'operadora continua sent una peça molt valuosa.

Si Movistar i Vodafone es fusionessin, controlarien prop del 45% del mercat mòbil a Espanya. El que suposaria un fort cop a la competència.

Aquesta operació no només augmentaria el seu poder comercial, també crearia una empresa amb ingressos conjunts de més de 14.500 milions d'euros. Telefónica, amb gairebé 12.800 milions generats a Espanya l'any passat, sumaria els més de 1.800 milions de Vodafone Espanya des que va ser comprada per Zegona. A mitjà termini, el fons britànic aspira a tornar a Vodafone a un volum d'ingressos proper als 4.000 milions.

Quant al valor de mercat, la fusió donaria lloc a una companyia valorada en més de 30.000 milions d'euros. Encara estaria per darrere de líders europeus com Deutsche Telekom o Orange França. Però es col·locaria en una posició molt competitiva.

Encara que Vodafone és el nom que sona amb més força, no és l'únic. Digi, que ha crescut de forma ràpida i agressiva, també està en el radar de Movistar. No obstant això, per mida i posicionament, Vodafone encaixaria millor en el pla estratègic de Telefónica.

Afectaria a empleats i clients

Una operació d'aquest tipus també tindria efectes importants en la plantilla i els usuaris. Entre Telefónica i Vodafone sumen més de 21.500 treballadors a Espanya. Ja en el passat, ambdues empreses han reduït personal mitjançant EROs i sortides voluntàries.

Si finalment es fusionen, és probable que hi hagi més retallades per eliminar duplicitats i reduir costos. Cal dir a més que la Comissió Europea vigila de prop aquest tipus de moviments.

En cas que la fusió entre Movistar i Vodafone avanci, podrien exigir unes condicions especials per evitar que es redueixi la competència en el mercat. Una cosa que podria afectar els preus i al servei que reben els consumidors.