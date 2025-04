Comunicat urgent de Movistar: molt de compte si et truquen i t'ofereixen això

Movistar ha llançat un nou advertiment urgent als seus clients. En les últimes setmanes, s'ha detectat un augment preocupant d'estafes telefòniques que suplanten la identitat de tècnics de la companyia. Encara que aquest tipus d'enganys no és nou, s'ha tornat a activar amb més força, afectant un nombre creixent d'usuaris.

El modus operandi d'aquests estafadors és molt específic i es repeteix en molts casos. La trucada comença amb una suposada necessitat tècnica de canviar el router actual per un de més modern o segur. Una cosa que suposadament Movistar està oferint de forma gratuïta, però que tanmateix és una trampa.

Com funciona aquesta estafa del fals canvi de router?

L'estafador es presenta com a tècnic de Movistar i ofereix canviar el router per un de nou. Al·lega raons com millores en la velocitat, problemes de seguretat o actualitzacions obligatòries del servei. Tot sembla legítim al principi.

Després de guanyar-se la confiança de la víctima, el següent pas és clau. Sol·liciten l'enviament d'un codi SMS que suposadament ha estat enviat per la companyia per validar el canvi. Aquest codi, en realitat, no té res a veure amb el router.

És un pas necessari per completar una portabilitat no autoritzada del número de telèfon a una altra companyia. Un cop realitzada la portabilitat sense consentiment, l'usuari pot enfrontar-se a diversos problemes. Ja siguin càrrecs econòmics inesperats, pèrdua de línia, interrupció del servei i noves condicions contractuals desfavorables.

Fins i tot s'han reportat casos en què els estafadors amenacen amb tallar el servei si no s'accepta el canvi de router immediatament. Pressionen la víctima perquè actuï sense pensar.

Recomanacions de Movistar

Des de Movistar han confirmat que no estan realitzant cap campanya massiva de canvi gratuït de routers per via telefònica sense previ avís escrit. A més, recalquen que mai sol·licitaran codis SMS per telèfon, i menys encara per canviar l'equip de connexió.

L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) també s'ha pronunciat. Recorden que qualsevol modificació en les condicions contractuals s'ha de notificar amb almenys 30 dies d'antelació i per escrit. Aquesta és una protecció legal per als consumidors que evita sorpreses desagradables.

Si reps una trucada d'aquestes característiques, el millor és que et posis a la defensiva. Penja immediatament si t'ofereixen un canvi de router gratuït sense haver-lo sol·licitat prèviament i no facilitis mai codis SMS ni dades bancàries per telèfon.