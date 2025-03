Preu de la llum avui, dijous 13 de març, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest dijous, 13 de març de 2025, és de 111,73 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb el preu mitjà de dimecres, parlem d'una forta pujada, de 18,67 euros. Recordem que, en la jornada del 12 de març, la tarifa mitjana de llum se situava en els 93,06 euros per MWh.

Un gerro d'aigua freda per als consumidors, que es reflecteix en les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE). En la franja més cara del dia el preu del MWh superarà els 160 euros. Però és que fins i tot en la franja més barata del dijous el preu del MWh superarà els 81 euros.

Preu de la llum avui, dijous 13 de març de 2025, hora a hora

El cert és que, durant aquest dijous, tindrem fins a tres jornades en què els preus baixaran força. La primera, la menys aprofitable, la tindrem de matinada. Però és que a la tarda i en les últimes hores del dia, una cosa molt inusual, les tarifes també baixaran amb ganes.

Així, de 04:00 a 05:00 el preu del MWh se situarà en els 90,80 euros. Durant el dia, de 14:00 a 15:00 i de 16:00 a 17:00 el MWh costarà tan sols 92,38 euros. Tanmateix, el sorprenent és que el preu més barat del dijous el trobarem de 23:00 a 00:00, quan el MWh costarà 81,90 euros.

04:00 - 05:00: 90,80 €/MWh.

14:00 - 15:00: 92,38 €/MWh.

16:00 - 17:00: 92,38 €/MWh.

23:00 - 00:00: 81,90 €/MWh.

I quan serà més cara la llum el dijous?

En les primeres hores del dia el preu del MWh serà força més car. De 07:00 a 08:00 el MWh tindrà un preu de 152,28 euros. Però és que, de 08:00 a 09:00 el MWh es dispararà fins als 156,41 euros.

07:00 - 08:00: 152,28 €/MWh.

08:00 - 09:00: 156,41 €/MWh.

19:00 - 20:00: 160,86 €/MWh.

20:00 - 21:00: 149 €/MWh.

En la segona meitat del dia, de 19:00 a 20:00 tindrem el preu més alt de tots: 160,86 euros per MWh. Entre les 20:00 i les 21:00 ja començarà a baixar, fins als 149 euros per MWh. Finalment, de 21:00 a 22:00 el MWh passarà a costar tan sols 126,51 euros.