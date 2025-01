La Guàrdia Civil alerta: si et truquen d'aquests prefixos, ni se t'acudeixi contestar

Avui dia, tots estem exposats a amenaces digitals i a enganys que busquen aprofitar-se de la nostra confiança. Entre les més freqüents i molestes hi ha les estafes telefòniques, encara que moltes vegades semblen inofensives, aquestes trucades amaguen intencions perilloses. Saber com identificar-les pot marcar la diferència entre caure en una trampa i estar protegit.

La Guàrdia Civil ha advertit recentment sobre un tipus de frau que s'ha tornat més sofisticat. Aquestes estafes no només busquen els teus diners, sinó també les teves dades personals. I el més alarmant: poden començar amb una simple trucada perduda.

Aquests són els prefixos que has d'evitar

Hi ha certs números que hauries d'evitar contestar passi el que passi. Entre els més perillosos hi ha aquells amb prefixos internacionals com +355 (Albània), +225 (Costa d'Ivori), +233 (Ghana) i +234 (Nigèria). Si reps una trucada d'algun d'aquests números i no l'estaves esperant, el millor és ignorar-la.

En l'àmbit nacional, també hi ha prefixos sospitosos, els números que comencen amb +803, +806 i +807 estan associats a tarifació especial. Això significa que, encara que la trucada sigui breu, pot costar-te molts diners. Aquests números acostumen a ser utilitzats per estafadors per generar càrrecs en les factures de les víctimes.

Un dels mètodes més comuns és el conegut com ‘wangiri’, que en japonès significa “trucada i tall”. Els estafadors fan una trucada que es talla abans que responguis, esperant que, per curiositat, tornis la trucada. Si ho fas, podries estar marcant un número que genera càrrecs addicionals sense que te n'adonis fins que arribi la teva factura.

Les estafes més comunes i com protegir-te

A més de les trucades amb prefixos estranys, hi ha altres pràctiques d'estafa que estan en auge. El ‘vishing’ és una d'elles i es tracta de trucades en què intenten obtenir dades personals o bancàries fingint ser d'una entitat confiable. També hi ha el ‘spoofing’, on els estafadors suplanten números legítims, fent-te creure que la trucada és d'un contacte conegut.

Una altra modalitat és la doble trucada, en la primera, els estafadors generen confiança, i en la segona trucada intenten obtenir informació més personal, com números de compte o contrasenyes. Si reps una trucada d'un número desconegut, busca informació a Internet abans de contestar o tornar-la. Molts usuaris ja reporten números sospitosos en fòrums i pàgines especialitzades, cosa que pot ajudar-te a identificar possibles fraus.

Alguns telèfons intel·ligents compten amb funcions que identifiquen la ubicació de la trucada, cosa que pot ser útil per detectar si prové d'un lloc sospitós. Protegir-se d'aquestes estafes requereix estar ben informat i no abaixar la guàrdia. Si tens dubtes sobre un número, el millor és no contestar, investigar i, sobretot, no proporcionar informació personal a desconeguts.