Movistar calma els seus clients amb el seu últim missatge: mai et deixaran tirat

Si ets dels que fan servir el mòbil per a tot, Movistar té una oferta que podria ser just el que necessites. La Tarifa Mòbil Il·limitada Base és perfecta per a aquells que volen estar sempre connectats sense preocupacions de quedar-se sense dades.

L'operador llança un missatge tranquil·litzador per a aquells que puguin estar pensant que la seva connexió s'esgotarà massa ràpid. La realitat és que, encara que puguis esgotar les teves dades d'alta velocitat, Movistar mai et deixarà tirat.

Aquesta tarifa té un preu de 18 euros al mes i ofereix una gran quantitat d'avantatges per als que busquen no preocupar-se pels límits de dades. L'oferta inclou trucades il·limitades tant a fixos com a mòbils, i SMS a un preu de 30 cèntims per missatge.

A més, compta amb un gran avantatge per als viatgers freqüents. Ofereix 25 GB per navegar i trucar en països de la Unió Europea, Regne Unit, Islàndia, Noruega o Liechtenstein.

Amb Movistar podràs navegar en tot moment

Un dels punts forts de la Tarifa Mòbil Il·limitada Base és que els primers 20 GB de dades s'ofereixen amb connectivitat 5G+. Això significa que podràs navegar a velocitats ultraràpides, gaudint de la millor cobertura de la major xarxa de fibra d'Espanya. Però molts es pregunten què passa quan consumeixes aquests 20 GB.

Aquí és on entra el truc. Encara que s'acabin les dades d'alta velocitat, continuaràs navegant sense límit de dades, encara que a una velocitat reduïda de 2 Mbps. Això significa que, encara que ja no estiguis en 5G+, podràs continuar connectat sense por de quedar-te sense accés.

I això no és tot. Movistar t'ofereix connectivitat 5G+, la qual cosa et permet gaudir d'una experiència de navegació ràpida i de qualitat. Això garanteix que puguis navegar amb la millor cobertura en tot moment, sense perdre qualitat en la teva connexió.

Altres avantatges que et facilita Movistar

A més, amb la teva tarifa, tindràs accés a Movistar Cloud. Es tracta d'un servei que et permet guardar les teves fotos, vídeos, música i documents en un espai il·limitat al núvol. Això t'ofereix la tranquil·litat de saber que els teus arxius més importants estaran sempre a salvo i accessibles, sense ocupar espai al teu mòbil.

Per als amants de la lectura també ofereix Movistar Nextory, una plataforma amb més de 300.000 ebooks i audiollibres, a més de 80 capçaleres de revistes. Amb aquesta oferta, podràs gaudir de continguts interessants al teu mòbil, fins i tot sense connexió a internet. El primer mes de Movistar Nextory és gratis, així que tindràs temps per provar-lo i decidir si s'adapta als teus gustos.