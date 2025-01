La Guardia Civil alerta: si te llaman con estos prefijos, ni se te ocurra contestar

Hoy en día, todos estamos expuestos a amenazas digitales y a engaños que buscan aprovecharse de nuestra confianza. Entre las más frecuentes y molestas están las estafas telefónicas, aunque muchas veces parecen inofensivas, estas llamadas esconden intenciones peligrosas. Saber cómo identificarlas puede marcar la diferencia entre caer en una trampa y estar protegido.

La Guardia Civil ha advertido recientemente sobre un tipo de fraude que se ha vuelto más sofisticado. Estas estafas no solo buscan tu dinero, sino también tus datos personales. Y lo más alarmante: pueden empezar con una simple llamada perdida.

Estos son los prefijos que debes evitar

Hay ciertos números que deberías evitar contestar a toda costa. Entre los más peligrosos están aquellos con prefijos internacionales como +355 (Albania), +225 (Costa de Marfil), +233 (Ghana) y +234 (Nigeria). Si recibes una llamada de alguno de estos números y no la estabas esperando, lo mejor es ignorarla.

En el ámbito nacional, también hay prefijos sospechosos, los números que comienzan con +803, +806 y +807 están asociados a tarificación especial. Esto significa que, aunque la llamada sea breve, puede costarte mucho dinero. Estos números suelen ser utilizados por estafadores para generar cargos en las facturas de las víctimas.

Uno de los métodos más comunes es el conocido como ‘wangiri’, que en japonés significa “llamada y corte”. Los estafadores hacen una llamada que se corta antes de que respondas, esperando que, por curiosidad, devuelvas la llamada. Si lo haces, podrías estar marcando un número que genera cargos adicionales sin que te des cuenta hasta que llegue tu factura.

Las estafas más comunes y cómo protegerte

Además de las llamadas con prefijos extraños, hay otras prácticas de estafa que están en auge. El ‘vishing’ es una de ellas y se trata de llamadas en las que intentan obtener datos personales o bancarios fingiendo ser de una entidad confiable. También está el ‘spoofing’, donde los estafadores suplantan números legítimos, haciéndote creer que la llamada es de un contacto conocido.

Otra modalidad es la doble llamada, en la primera, los estafadores generan confianza, y en la segunda intentan obtener información más personal, como números de cuenta o contraseñas. Si recibes una llamada de un número desconocido, busca información en Internet antes de contestar o devolverla. Muchos usuarios ya reportan números sospechosos en foros y páginas especializadas, lo que puede ayudarte a identificar posibles fraudes.

Algunos smartphones cuentan con funciones que identifican la ubicación de la llamada, lo que puede ser útil para detectar si proviene de un lugar sospechoso. Protegerse de estas estafas requiere estar bien informado y no bajar la guardia. Si tienes dudas sobre un número, lo mejor es no contestar, investigar y, sobre todo, no proporcionar información personal a desconocidos.