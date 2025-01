Giro inesperado de Movistar: la gran decepción que no esperaban sus clientes

En un sorprendente giro de los acontecimientos, Movistar ha dado marcha atrás en una de sus últimas decisiones. Lo que ha generado una gran decepción entre sus usuarios.

Todo comenzó hace unos días. En la Comunidad Movistar se anunciaba que a partir del 28 de enero los servicios de Filmin y Runtime se integrarían en su oferta. Por lo tanto se ampliaría así su catálogo, mejorando la experiencia de los usuarios de la plataforma.

Sin embargo, poco después de este anuncio, la sorpresa llegó cuando dicha noticia fue editada. Un administrador de la propia comunidad rectificaba la información, asegurando que lo comunicado anteriormente no era correcto.

Movistar comunica las únicas novedades

El mensaje actualizado de Movistar dejó en claro que las únicas novedades confirmadas son la incorporación de nuevos canales de la BBC. Además de algunos cambios en los diales de series y cine. "Pedimos disculpas por el error", aseguraba el comunicado.

Ante esta rectificación, la expectativa de muchos usuarios de disfrutar de nuevos contenidos de Filmin y Runtime a través de Movistar Plus se desvaneció. Causó una gran decepción entre los miembros de la comunidad.

Este tipo de cambios no suelen ser bien recibidos por los clientes. Se sienten frustrados cuando se les ofrece algo que luego no se concreta. En este caso, los abonados de Movistar Plus se habían ilusionado con la posibilidad de contar con dos nuevos servicios en su oferta de televisión.

La incorporación de Filmin y Runtime habría sido un gran respaldo para la plataforma de televisión de Movistar. No obstante, tras la rectificación, los usuarios se han quedado con la incertidumbre de si finalmente estos servicios llegarán a Movistar Plus+. O si por el contrario solo fue una especulación.

Movistar necesita dar más explicaciones

Por su parte, Filmin también se encargó de desmentir cualquier tipo de acuerdo con Movistar, indica La Razón. La plataforma de cine independiente aclaró que, en estos momentos, no hay ningún trato en marcha para integrarse en Movistar Plus+. Esta comunicación por parte de Filmin solo ha aumentado la confusión y frustración entre los usuarios.

La rectificación de última hora no es algo que guste a los usuarios. Especialmente cuando se trata de una oferta que prometía mejorar la experiencia de televisión en Movistar Plus. Muchos se sienten engañados y, por supuesto, decepcionados por la falta de claridad y la confusión generada.

La situación ha puesto en evidencia la importancia de una buena gestión de la información en el mundo digital. Sobre todo en plataformas de televisión tan populares como la de Telefónica. Los clientes esperan transparencia y coherencia, y cuando se presentan anuncios que luego se desmienten, la confianza en la compañía se ve afectada.

Habrá que estar atentos a los próximos pasos de Movistar. Y ver si esta rectificación es solo un tropiezo momentáneo o si la plataforma finalmente incorporará estos servicios en el futuro.