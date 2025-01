L'última jugada d'Orange agafa per sorpresa a Movistar: ningú comptava amb aquest canvi

La competència en el sector de les telecomunicacions a Espanya no dona treva. I aquesta vegada Orange ha donat un cop inesperat al mercat, amb una estratègia que ha agafat Movistar per sorpresa.

La companyia taronja ha anunciat una important millora en les seves tarifes de prepagament. Una jugada que no estava en les previsions del seu principal rival i que podria suposar un canvi significatiu en les preferències dels usuaris.

Orange aposta per més gigues sense variar preus

La sorpresa arriba de la mà d'una promoció pensada per als usuaris de tarifes de prepagament. Orange ha decidit incrementar de manera notable els gigues inclosos en els seus plans sense alterar els preus actuals. Aquest moviment, clarament enfocat a captar clients d'altres operadors, suposa una resposta directa a l'auge de les companyies low cost.

Entre les tarifes afectades es troben les següents.:

Orange Prepago 10: passa de 50 GB a 60 GB per tan sols 10 euros al mes.

Orange Prepago 15: experimenta el canvi més gran, augmentant de 100 GB a 250 GB per 15 euros.

Orange Prepago 20: de 150 GB ara ofereix 300 GB per 20 euros mensuals.

Aquests canvis posicionen Orange com una de les opcions més competitives del mercat pel que fa a gigues per euro. Una cosa que no sol ser habitual en les grans companyies enfront de les de baix cost.

Movistar roman en alerta

Movistar, igual que altres operadors com Vodafone, no havia anticipat aquest moviment per part d'Orange. L'estratègia suposa un desafiament directe a les seves ofertes actuals. Encara que estan enfocades en altres serveis, podrien veure's amenaçades.

Demostra que el segment de prepagament continua sent clau. Sobretot per als clients més joves o aquells que busquen controlar les seves despeses mensuals.

D'altra banda, aquesta millora podria complicar encara més la competència per a les marques low cost. El seu principal avantatge era oferir preus baixos amb paquets de dades més generosos. Ara, Orange demostra que és possible combinar ambdues coses sense sacrificar qualitat de servei.

Orange puja l'aposta en prepagament

Per als usuaris de Movistar, la decisió d'Orange podria ser una crida d'atenció. Encara que l'operador de Telefónica continua liderant altres segments com la televisió i la fibra òptica, els clients de prepagament podrien considerar canviar d'operador. El que obliga la companyia a repensar la seva estratègia per no perdre quota de mercat.

Quant als clients actuals d'Orange, la notícia no podria ser millor. La millora en les tarifes demostra el compromís de la companyia amb la seva base d'usuaris. Els ofereix un valor afegit sense que això repercuteixi en les seves butxaques.