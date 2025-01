Última hora de Movistar: es veuen obligats a rectificar després del descontentament de molts

Movistar ha donat un gir inesperat als seus plans i ha avançat l'arribada dels nous canals de la BBC a la seva plataforma Movistar Plus+. Encara que en un principi la companyia havia anunciat que aquests canals estarien disponibles a finals de gener, finalment s'estrenaran aquest dimarts 14 de gener. Això ha agafat per sorpresa a molts dels seus clients.

La notícia va ser confirmada per Movistar a través de les seves xarxes socials. Indiquen que els quatre nous canals de la BBC se sumaran a la graella de Movistar Plus+ avui. Aquests canals són BBC Drama, BBC History, BBC Top Gear i BBC Food.

Arriben per oferir una programació variada, amb contingut exclusiu de la cadena britànica, molt popular en l'àmbit de la televisió de qualitat. Aquest moviment per part de l'operador sembla ser una resposta ràpida a la creixent insatisfacció dels usuaris de la plataforma.

Al desembre, la companyia va anunciar que incorporaria aquests canals de la BBC a Movistar Plus+. Però amb la intenció que estiguessin disponibles a finals de gener.

Movistar es va veure obligat a actuar amb rapidesa

El 28 de gener serà el torn del canal Caça i Pesca, que també s'unirà a l'oferta de Movistar Plus+ en aquest mes. És cert que la companyia no ha donat explicacions oficials sobre els motius d'aquest avançament. Però és possible que es degui al descontentament dels usuaris, que han expressat el seu malestar a les xarxes socials.

En els últims mesos, Movistar ha eliminat diversos canals populars de la plataforma. És el cas dels 14 canals d'AMC Selekt, cosa que ha generat malestar.

A aquesta eliminació de canals, s'hi va sumar la incorporació de nous substituts que no han convençut molts usuaris. Els canvis a la graella de televisió de Movistar Plus+ han estat motiu de crítiques constants. Alguns clients asseguren que no estan satisfets amb les opcions que se'ls ofereixen actualment.

Movistar tracta de calmar els ànims

És possible que l'avançament dels canals de la BBC sigui una estratègia per calmar les aigües i millorar la percepció dels usuaris. La incorporació de continguts exclusius i de qualitat, com els que ofereix la BBC, podria ser una manera de suavitzar el malestar. A més de recuperar la confiança dels clients de Movistar Plus+.

El cert és que aquest canvi en els terminis ha agafat per sorpresa a molts. Ara podran gaudir dels nous canals de la BBC molt abans del previst. A partir del dimarts 14 de gener, Movistar Plus+ oferirà als seus usuaris una nova varietat de continguts, entre els quals es troben sèries, documentals, programes d'entreteniment i cuina.