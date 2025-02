Gir de 180 graus amb els controls de la policia a la carretera: ja no et faran bufar

Els controls d'alcohol a les carreteres espanyoles estan canviant. Les autoritats estan introduint novetats que prometen fer els controls més ràpids i eficients. Parlem d'uns nous dispositius, equipats amb una tecnologia molt innovadora, que canviaran radicalment els controls.

Es tracta dels alcoholímetres de proximitat, una novetat que pretén millorar tant l'experiència per als conductors com l'efectivitat dels controls. En lloc de realitzar un buf a l'alcoholímetre tradicional, el sistema detecta l'alcohol de forma més còmoda i ràpida.

Com funcionen els nous alcoholímetres de proximitat?

Els alcoholímetres de proximitat utilitzen una tecnologia que permet detectar la presència d'alcohol sense necessitat que el conductor bufi directament al dispositiu. Els agents simplement han d'acostar l'aparell a la zona bucal del conductor, cosa que permet obtenir una lectura ràpida i no invasiva dels nivells d'alcohol. Aquesta forma de detecció resulta especialment beneficiosa per a persones amb problemes respiratoris o patologies que dificulten l'ús dels alcoholímetres convencionals.

A més de la rapidesa, aquest sistema també millora l'experiència en termes de comoditat per al conductor. Com que s'elimina el contacte físic, es redueix la incomoditat de les proves tradicionals, i pot fer que els conductors col·laborin més fàcilment. No obstant això, és important tenir en compte una limitació pel que fa a la validesa dels resultats obtinguts.

Avantatges i limitacions del nou sistema de detecció

Un dels principals avantatges d'aquests nous alcoholímetres és la rapidesa amb què es pot realitzar la detecció. Eliminant la necessitat que el conductor bufi al dispositiu, els agents poden realitzar més controls en menys temps, cosa que millora la fluïdesa del trànsit. A més, reduint el contacte físic, la higiene en els controls es veu millorada; un aspecte imprescindible en termes de prevenció sanitària.

L'alcoholímetre de proximitat ofereix una lectura preliminar que no té validesa per si sola. Si es detecta un possible excés d'alcohol, s'ha de procedir amb un alcoholímetre homologat per confirmar el resultat. Només amb aquesta segona mesura es podrà prendre una decisió definitiva.

En cas que la lectura inicial sigui positiva, s'activa un protocol específic. Es realitza una prova amb el dispositiu homologat, i si el resultat continua sent positiu, es repeteix la mesura després de 10 minuts. Si els nivells continuen sent elevats, es pot procedir a una anàlisi de sang en un centre mèdic autoritzat.

Aquesta nova tecnologia podria tenir un gran impacte en la seguretat viària a Espanya. El 2022, més de 25.000 conductors van ser denunciats per alcohol en sang. Els experts estimen que aquests nous alcoholímetres permetran augmentar la quantitat de proves realitzades en un 40%, cosa que contribuirà a prevenir accidents relacionats amb el consum d'alcohol al volant.