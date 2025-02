Comunicat urgent dels Mossos: Salten les alarmes per aquesta nova estafa

Si reps un missatge inesperat, desconfia. Cada cop circulen més estafes i moltes comencen amb un simple avís que no t'esperaves. Recentment, el cos de policia català ha llançat una alerta sobre un nou frau que podria enganyar més persones del que es creu.

Els delinqüents es fan passar per empreses de treball temporal, oferint ofertes de feina falses per recopilar informació personal i bancària de les víctimes. L'estafa comença quan la víctima rep un missatge en què se li ofereix una oportunitat laboral atractiva. Aquests missatges solen contenir enllaços que redirigeixen a pàgines web fraudulentes que imiten les d'empreses legítimes.

Un cop en aquestes pàgines, se sol·licita a la víctima que completi formularis amb dades personals, com nom, adreça, número de telèfon i, en alguns casos, informació bancària. Tot això amb l'excusa de realitzar dipòsits salarials. Els Mossos adverteixen que aquestes tàctiques busquen obtenir informació delicada per cometre fraus financers o fins i tot suplantar la identitat de les víctimes.

Una estafa a l'abast de qualsevol

A més, els estafadors sol·liciten a les víctimes que facin pagaments per a cursos de formació o materials necessaris per a la feina. Assegurant que aquests seran reemborsats posteriorment, cosa que mai no passa. Per protegir-se d'aquest tipus d'estafes, els Mossos recomanen seguir una sèrie de recomanacions que poden evitar caure en el parany.

Algunes poden semblar senzilles, però són tremendament necessàries. En primer lloc, la policia demana verificar l'autenticitat de l'oferta abans de proporcionar qualsevol informació. També es recomana desconfiar d'ofertes massa bones per ser veritat.

Si una oferta laboral promet salaris excessivament alts per tasques senzilles o requereix poca experiència, és motiu de sospita. Seguidament, el millor és no proporcionar informació personal o financera per avançat. Cal saber que les empreses no sol·liciten dades bancàries o pagaments abans de la contractació.

Els consells dels Mossos

Finalment, contactar directament amb l'empresa o denunciar activitats sospitoses, poden ser altres de les eines que poden ajudar a esquivar l'estafa. En aquesta línia, els Mossos insisteixen en la importància de la precaució i la verificació en el procés de cerca de feina. Especialment, quan es tracta d'ofertes rebudes de manera no sol·licitada.

Mantenir-se informat i alerta és fonamental per evitar caure en aquest tipus d'estafes que busquen aprofitar-se de la vulnerabilitat de les persones. Sobretot en un context social com l'actual, en què qualsevol oferta pot ser la salvació del mes. Per la qual cosa és necessari desconfiar i no caure en el parany de qui busca estafar.