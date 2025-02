L'anunci de Vodafone que promet posar-ho tot potes enlaire: Movistar ja tremola

Vodafone acaba de fer un pas clau que podria canviar completament el panorama del mercat de la telefonia al nostre país. L'operadora ha segellat un acord amb The Phone House, una de les cadenes de distribució més conegudes al país.

Gràcies a aquesta aliança, els 200 establiments de The Phone House començaran a oferir les tarifes i serveis de Vodafone. El que suposa una gran novetat per als usuaris i una amenaça directa per al seu gran rival, Movistar.

Amb aquesta mesura, s'acosta més que mai a possibles nous clients. I és que no caldrà recórrer als punts de venda oficials de Vodafone o a la seva web per contractar els seus serveis de fibra, mòbil o televisió. A partir d'ara, podran trobar tota aquesta oferta als establiments de The Phone House.

Això no només facilita l'accés a les tarifes de Vodafone, sinó que també amplia la visibilitat de la marca.

Vodafone sap quin és el camí a seguir

Aquest acord amb The Phone House forma part de les accions estratègiques de Vodafone en els últims mesos. Després de l'entrada de Zegona a la companyia, l'operadora ha intensificat els seus esforços per augmentar la seva base de clients i millorar la seva posició. En fer que els seus serveis siguin més accessibles i estiguin disponibles en més punts de venda, l'operador busca arribar a un públic més ampli.

Això, sens dubte, el col·loca en una posició molt competitiva davant d'altres companyies com Movistar. La companyia de Telefónica és actualment l'enemic en què fixar-se. Encara que continua sent l'operadora líder a Espanya, l'entrada de Vodafone en nous canals de distribució podria posar-li les coses més difícils.

Ha dominat històricament el mercat de la telefonia i la televisió. Però amb aquesta nova estratègia per part de l'operador britànic, l'escenari podria començar a canviar.

L'oferta de Vodafone es fa més visible

L'acord amb The Phone House també respon a un desig de Vodafone de diversificar la seva oferta i fer-se més visible al mercat. Al llarg dels últims anys, Movistar ha aconseguit mantenir un avantatge competitiu gràcies a la seva gran xarxa de distribució i la seva forta presència al mercat. No obstant això, ara Vodafone està prenent mesures per capgirar aquesta situació i aprofitar qualsevol oportunitat que l'acosti al seu rival.

Aquest acord amb The Phone House no és l'únic moviment de la companyia en els últims temps. Ha dut a terme diverses accions orientades a millorar el seu posicionament davant la competència. Com la millora de les seves tarifes i la inversió en infraestructures.