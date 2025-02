Preu de la llum avui, dimecres 12 de febrer, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest dimecres, 12 de febrer de 2025, és de 119,86 euros per megawatt hora (MW/h). Si ho comparem amb el preu mitjà de dimarts, parlem d'una baixada, de 13,3 euros. Recordem que, aquest 11 de febrer, la tarifa mitjana de llum era de 133,16 euros per MW/h.

Un petit respir per als consumidors espanyols, que també es reflecteix en les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE). I és que, en el tram més econòmic del dimecres, el preu de la llum es quedarà molt lluny dels 100 euros per MW/h. Ara bé, també és cert que, en la franja més cara del dia, la tarifa es dispararà fins a gairebé assolir els 200 euros.

Preu de la llum avui, dimecres 12 de febrer, hora a hora

De totes maneres, els consumidors tindran a la seva disposició fins a dues franges amb preus una mica més barats. El primer tram econòmic el trobem de matinada, per la qual cosa no es podrà aprofitar massa. Afortunadament, el segon el tindrem a la tarda, sent aquest molt més aprofitable.

Així, de 12:00 a 13:00 el MW/h costarà 70 euros, encara que de 13:00 a 14:00 el preu pujarà fins als 78 euros. Entre les 14:00 i les 15:00 el MW/h tornarà a baixar de preu, fins als 63,74 euros. Finalment, el preu més barat de tot el dia el trobarem de 15:00 a 16:00, quan el MW/h costarà 62 euros.

12:00 - 13:00: 70 €/MWh.

13:00 - 14:00: 78 €/MWh.

14:00 - 15:00: 63,74 €/MWh.

15:00 - 16:00: 62 €/MWh.

I quan és més cara la llum el dimecres?

Sobre les tarifes més cares, en les primeres hores del dia has de vigilar el teu consum de set a deu del matí. Entre les 07:00 i les 08:00, per exemple, el MW/h costarà 157,55 euros. Però és que el preu pujarà molt més de 08:00 a 09:00, quan el MW/h assolirà els 180 euros.

07:00 - 08:00: 157,55 €/MWh.

08:00 - 09:00: 180 €/MWh.

19:00 - 20:00: 194,44 €/MWh.

20:00 - 21:00: 177,52 €/MWh.

En la segona meitat del dia, de 19:00 a 20:00 trobem el preu més car del dimecres: 194,44 euros per MW/h. Entre les 20:00 i les 21:00 el MW/h baixarà una mica de preu, fins als 177,52 euros. Per últim, de 21:00 a 22:00 el preu del MW/h serà de 157,55 euros.