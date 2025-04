Gerro d'aigua freda per a Orange i Vodafone: els clients ja saben què fer

El sector de les telecomunicacions a Espanya ha viscut un gir inesperat. Orange i Vodafone han rebut un dur cop en conèixer-se que un altre grup de telecomunicacions els està superant en una de les àrees clau. Ens referim a la creació d'ocupació.

Aquest grup és Digi, una companyia que no només ha guanyat terreny. També s'està posicionant com un competidor seriós en el mercat laboral espanyol.

Al llarg de 2024, ha registrat un impressionant nombre d'empleats, assolint un total de 8.750 persones donades d'alta a la Seguretat Social. Això el converteix en el segon operador amb més llocs de treball creats a Espanya, segons informació de Vozpópuli.

Aquest avanç col·loca Digi gairebé tres vegades per sobre de Vodafone, que compta amb 3.000 empleats al país. Però també per davant de MasOrange, que inclou Orange amb 8.000 treballadors.

Movistar continua sent el líder indiscutible en termes de llocs de treball, amb 18.300 empleats a la seva plantilla espanyola. És cert que també ha reduït la seva força laboral significativament en els últims anys.

Durant la gestió de José María Álvarez-Pallete, Movistar va arribar a comptar amb fins a 33.000 treballadors. El que indica un canvi notable en l'estratègia de la companyia, que continua enfocada en la reducció de personal.

El més interessant del cas de Digi és la seva estratègia d'expansió. Mentre que empreses com Movistar continuen amb el seu pla de retallada de personal, Digi està en plena fase de creixement. L'operador de telecomunicacions té la intenció de continuar augmentant la seva plantilla, la qual cosa reflecteix la seva ambició de continuar consolidant-se en el mercat espanyol.

Els salaris d'Orange i Vodafone

Pel que fa als salaris, les dades disponibles són una mica limitades, especialment pel que fa a Digi. D'acord amb informació de Glassdoor, els sous semblen variar entre els 15.000 i els 42.000 euros anuals per treballador. Encara que no hi ha molts detalls sobre les remuneracions exactes.

D'altra banda, Movistar és la que millor remunera en el sector, amb sous mitjans que ronden els 42.000 euros anuals. Pel que fa a Orange i Vodafone, els salaris varien entre els 18.000 i 62.000 euros anuals, depenent del lloc i l'experiència, la qual cosa continua sent competitiu.

Aquest canvi en el panorama laboral de les telecomunicacions a Espanya planteja preguntes importants sobre la direcció futura de Vodafone i Orange. És cert que Digi encara es troba lluny d'assolir Movistar en termes d'empleats. Però el seu ràpid creixement en comparació amb els altres operadors és una cosa que no pot passar-se per alt.