Aquesta és la recepta de Dabiz Muñoz que està causant furor: fàcil i ràpida de fer

Si t'avorreix cuinar sempre el mateix, estàs d'enhorabona. I és que, de vegades, xefs de reconegut prestigi com Dabiz Muñoz decideixen compartir algunes de les seves receptes. Per la qual cosa innovar a la cuina i atrevir-te a provar sabors més atrevits i diferents ja és possible.

Sobretot gràcies a una recepta de kebab de pollastre de qui és un dels millors cuiners del món. Amb una barreja d'espècies aromàtiques i una marinada innovadora, aquesta recepta promet un resultat ple de sabor. Per preparar aquest kebab, es necessiten cuixes i contra cuixes de pollastre, que ofereixen una textura tendra i sucosa.

Entre els ingredients destacats es troben el iogurt grec, espècies com comí, pebre vermell dolç, canyella i clau d'olor. El toc fresc el porten la taronja i les herbes aromàtiques com coriandre, menta i julivert. A més, la maizena juga un paper clau per lligar els ingredients i aconseguir una marinada perfecta.

El pas a pas del millor kebab de Dabiz Muñoz

El primer pas de la recepta consisteix a tallar el pollastre en tires, eliminant l'excés de greix, pells i ossos. Després, s'assaona amb les espècies per potenciar el seu sabor. Posteriorment, s'incorpora el iogurt grec, l'oli i all ratllat, ingredients que ajudaran a suavitzar la carn i donar-li un toc cremós i especiat.

Per aportar un matís cítric i refrescant, es ratlla la pell d'una taronja i s'esprem la meitat de la fruita sobre el pollastre. Després, s'afegeix una cullerada de maizena per lligar tots els ingredients. La barreja es deixa reposar a la nevera durant almenys tres hores, encara que l'ideal és marinar-la tota la nit per intensificar els sabors.

Mentre el pollastre reposa, el xef suggereix aprofitar les restes de pell i greix per preparar un oli aromàtic que s'utilitzarà durant la cocció. Aquest detall aporta un sabor extra i una textura cruixent al kebab. Quan el pollastre estigui llest, s'encerten les tires en varetes, intercalant-les amb ceba per intensificar el seu sabor.

Una elaboració senzilla per a un sabor únic

Es col·loquen en una safata i es fornegen amb el grill al màxim, cuinant 20 minuts per cada costat i untant amb l'oli preparat. Per acompanyar aquest kebab, Dabiz Muñoz recomana una salsa de iogurt especial. S'elabora amb iogurt grec, suc i ratlladura de taronja, julivert, coriandre i menta fresca.

Aquesta combinació potencia els matisos de la carn i afegeix un equilibri refrescant al plat. Una vegada cuinat, el pollastre es trosseja sobre una taula i està llest per servir-se en pa de pita o acompanyat d'amanida. Sens dubte, aquesta recepta demostra que és possible transformar un plat clàssic en una experiència gurmet.