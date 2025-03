Preu de la llum avui, dimarts 25 de març, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest dimarts, 25 de març de 2025, és de 42,41 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb el preu mitjà de dilluns, parlem d'una petita baixada, de 2,05 euros. Recordem que, en la jornada del 24 de març, la tarifa mitjana de llum se situava en els 44,46 euros per MWh.

En les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE) observem grans diferències al llarg del dia. En la franja més cara del dimarts, el preu del MWh superarà amb escreix els 160 euros. En canvi, en les franges més barates la tarifa s'enfonsarà, fins a assolir fins i tot els 0 euros per MWh.

Preu de la llum avui, dimarts 25 de març de 2025, hora a hora

A més, aquest dimarts tindrem fins a dues franges, molt àmplies, en què les tarifes seran molt econòmiques. La primera la tindrem de matinada, per la qual cosa es podrà aprofitar, per exemple, per a encendre el rentaplats abans d'anar a dormir. Però és que la segona, molt més destacable, la tindrem a la tarda, sent aquesta la més aprofitable.

Així, de 10:00 a 11:00 el preu del MWh serà d'1,06 euros, encara que baixarà molt més. En la següent franja, d'11:00 a 12:00, trobem el preu més barat del dia: 0 euros per MWh. De 12:00 a 13:00 el MWh costarà 0,01 euros, i de 13:00 a 14:00 el preu del MWh se situarà en els 0,1 euros.

11:00 - 12:00: 0 €/MWh

12:00 - 13:00: 0,01 €/MWh

13:00 - 14:00: 0,1 €/MWh

14:00 - 15:00: 0,42 €/MWh

I quan serà més cara la llum el dimarts?

Quant als preus més cars, de 07:00 a 08:00 el MWh tindrà un preu de 90,99 euros. En la següent franja, de 08:00 a 09:00 la tarifa de llum se situarà en els 37,93 euros per MWh. A partir d'aquí, fins ben entrada la tarda, els preus es mantindran en nivells molt econòmics.

19:00 - 20:00: 160,86 €/MWh

20:00 - 21:00: 158,84 €/MWh

21:00 - 22:00: 128,4 €/MWh

22:00 - 23:00: 104,25 €/MWh

Entre les 19:00 i les 20:00, això sí, trobarem el preu més alt del dia: 160,86 euros per MWh. De 20:00 a 21:00 el MWh tindrà un cost una mica inferior, de 158,84 euros. Per últim, de 21:00 a 22:00 el MWh ja passarà a costar 128,4 euros.