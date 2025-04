La novetat d'Orange que ningú esperava: va a totes i ja està arrasant

En un mercat tan competitiu com el de les telecomunicacions, les sorpreses sempre són ben rebudes pels usuaris. I Orange ha aconseguit sorprendre molts amb la seva nova oferta de línies addicionals, que ha causat un gran enrenou. La companyia ha llançat una proposta que resulta difícil de resistir per a aquells que busquen més per menys: una línia addicional il·limitada per només 9,95 euros al mes.

Aquesta tarifa ha conquerit molts, ja que inclou trucades il·limitades i accés al bo de GB de la línia principal. La clau d'aquesta proposta està en la relació qualitat-preu.

Per menys de 10 euros, l'usuari pot afegir una línia addicional amb trucades il·limitades i l'accés a les dades de la línia principal. El que suposa un gran avantatge per a aquells que necessiten més capacitat de dades sense haver de contractar un pla addicional. No obstant això, aquesta oferta serà vàlida només durant els primers dotze mesos.

A partir d'aquest moment, la quota mensual pujarà a 16 euros. Malgrat aquest increment, continua sent una opció molt competitiva en el mercat.

La segona opció d'Orange

Orange també ofereix una opció alternativa amb la seva línia addicional Smartphone 0 cèntims. Per 9 euros, els usuaris podran gaudir de trucades a 0 cèntims per minut i continuar compartint les dades del titular de la línia principal. És una opció que resulta interessant per a aquells que no necessitin trucades il·limitades però sí vulguin gaudir d'una tarifa econòmica.

Un dels grans avantatges de contractar una línia addicional amb Orange és que no hi ha compromís de permanència. Això significa que els usuaris poden contractar el servei sense estar lligats a un contracte llarg o complicat. A més, es garanteix navegació a velocitat 5G+ a màxima velocitat.

Però els avantatges no acaben aquí. Els clients que tinguin un contracte combinat de fibra, mòbil i televisió també es beneficiaran d'un millor preu en contractar línies addicionals. Això fa que l'oferta sigui encara més atractiva per a aquells que ja són clients de la companyia.

La proposta d'Orange convenç

La nova oferta de línies addicionals d'Orange ha aconseguit sorprendre molts. Amb opcions com la línia il·limitada per 9,95 euros al mes i la línia Smartphone 0 cèntims, la companyia es posiciona com una de les més competitives. A més, els avantatges addicionals de no tenir compromís de permanència i navegar a 5G+ converteixen aquesta oferta en una de les més completes del moment.

Serà complicat resistir-se a tot el que aquest operador té per oferir. Especialment si estàs buscant una línia addicional que s'adapti a les teves necessitats sense complicacions.