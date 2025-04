Sorpresa inesperada d'Orange i Vodafone: els clients han quedat en xoc

Vodafone i Orange estan a punt de fer realitat un dels seus projectes més ambiciosos fins ara. Després de mesos de negociacions i estratègies, ambdues empreses continuen treballant en la creació d'una companyia conjunta de fibra òptica.

Aquest acord, que es perfila com a imminent, busca consolidar una de les infraestructures de fibra més grans del país. I ara, els dos operadors estan a la recerca d'un nou inversor per completar la jugada.

El projecte de fibra conjunta d'Orange i Vodafone

L'acord entre Vodafone i Orange té com a objectiu fusionar les seves xarxes de fibra òptica a Espanya sota una nova empresa. Portarà el nom de Surf. Aquesta nova entitat es convertirà en el principal proveïdor de fibra al mercat espanyol.

Des de l'inici de les negociacions, aquests operadors han deixat clar quina era la seva intenció pel que fa al repartiment. Segons els últims informes, l'estructura final de l'empresa conjunta seria la següent: Orange tindria el 50% i Vodafone un 10%. Per la seva banda, l'inversor extern adquirirà el 40% restant.

Aquest percentatge és el que està en joc actualment. De fet, diverses companyies de renom han mostrat interès a entrar a l'empresa conjunta.

Els possibles inversors: GIC i KKR

En l'última fase de la negociació, dos noms s'han posicionat com els més forts per fer-se amb el 40% de la nova empresa de fibra. Segons Expansión, els principals candidats per convertir-se en socis estratègics de Vodafone i Orange són GIC i KKR.

El primer és el fons sobirà de Singapur, mentre que KKR és una de les firmes més conegudes del mercat de capital risc.

Per què Vodafone i Orange busquen un inversor?

La venda del 40% de l'empresa conjunta de fibra permetrà a Vodafone i Orange reduir la seva exposició financera en el projecte. Però al mateix temps els reportarà ingressos importants.

En el cas de Vodafone, la companyia britànica podria obtenir un considerable flux d'efectiu amb aquesta venda. El que li permetrà millorar la seva posició financera i centrar-se en altres àrees del seu negoci.

Per la seva banda, Orange s'asseguraria el control total de la nova empresa. Tot i cedir un 40% de la propietat, l'operadora francesa mantindria la majoria, el que li garanteix el domini de l'empresa conjunta.

Un cop concretat l'acord i l'entrada del nou inversor, l'empresa Surf es consolidarà com el major proveïdor de fibra òptica a Espanya. Amb una xarxa de fibra compartida per dos dels operadors més grans del país, tindrà un avantatge competitiu significatiu al mercat. A més, l'entrada d'un inversor de renom aportarà estabilitat i recursos addicionals que afavoriran el creixement de la companyia.