Preu de la llum avui, dijous 10 d'abril, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest dijous, 10 d'abril de 2025, és de 19,20 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb el preu mitjà de dimecres, parlem d'una nova baixada, de 12,78 euros. Recordem que, en la jornada del 9 d'abril, la tarifa mitjana de llum se situava en els 31,98 euros per MWh.

Les bones condicions meteorològiques i el menor consum estan ajudant a mantenir els preus en nivells econòmics. De fet, en les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE) s'observa clarament aquest abaratiment. En la franja més cara del dia, el preu del MWh superarà per poc els 50 euros, una cosa inusual fins fa uns dies.

Preu de la llum avui, dijous 10 d'abril de 2025, hora a hora

Una cosa molt cridanera d'aquest dijous és que, un dia més, les tarifes més barates es concentraran a la tarda. Durant la matinada ja tindrem preus bastant assequibles, però serà en la segona meitat del dia quan més baixaran. Una gran notícia per als consumidors, que no hauran de preocupar-se tant pel seu consum de llum.

Així, d'11:00 a 12:00 el preu del MWh serà de 0,65 euros, encara que de 12:00 a 14:00 baixarà a 0 euros. Entre les 14:00 i les 16:00 tindrem la tarifa més barata de tot el dia: -0,01 euros. Finalment, de 16:00 a 18:00 el preu tornarà a situar-se en els 0 euros.

11:00 - 12:00: 0,65 €/MWh.

12:00 - 14:00: 0 €/MWh.

14:00 - 16:00: -0,01 €/MWh.

16:00 - 18:00: 0 €/MWh.

I quan serà més cara la llum el dijous?

En la primera meitat del dia hauràs de vigilar el teu consum sobretot pel matí. Entre les 07:00 i les 08:00 el preu del MWh se situarà en els 35,01 euros. De 08:00 a 09:00 pujarà fins i tot més, fins a situar-se en els 37,5 euros per MWh.

08:00 - 09:00: 37,5 €/MWh.

20:00 - 21:00: 38,54 €/MWh.

21:00 - 22:00: 50,82 €/MWh.

22:00 - 23:00: 43,3 €/MWh.

A la tarda, de 20:00 a 21:00 el preu del MWh serà de 38,54 euros. Entre les 21:00 i les 22:00 tindrem el preu de la llum més alt de tot el dia: 50,82 euros per MWh. Per últim, de 22:00 a 23:00 el preu del MWh serà de 43,3 euros.