Santoral d'avui, dimecres 16 d'abril de 2025: Quin sant se celebra avui?

Aquest dimecres, el Santoral de l'Església Catòlica commemora el Dimecres Sant, la traïció de Judes com a espia clandestí entre els deixebles.​

Què significa el Dimecres Sant, la festivitat més important del dimecres, 16 d'abril?

El Santoral de l'Església Catòlica celebra avui el Dimecres Sant, dia en què conclou la Quaresma i, al mateix temps, acaba la primera part de la Setmana Santa. El dijous s'inicia el Tridu Pasqual, nucli de les celebracions litúrgiques de l'Església dins l'any.

Al llarg d'aquest dia es recorda l'episodi més fosc de la vida de Judes Iscariot, el traïdor, un dels dotze apòstols. Les Sagrades Escriptures narren la nit en què aquest es reuneix amb el Sanedrí, tribunal religiós jueu. Amb els seus membres pacta la manera de lliurar Jesús a canvi de 30 monedes.

El pla per matar Jesús ja està en marxa, per la qual cosa molts es refereixen al Dimecres Sant com 'el primer dia de dol de l'Església'.

La decisió de Judes és un acte de traïció davant una assemblea formada per 23 jutges que pertanyen a cadascuna de les ciutats jueves de l'antic Israel.

Des d'aquest dia, Jesús de Natzaret es converteix en un pres dels romans que és assotat de forma contínua fins a la seva crucifixió. En un principi, el Dimecres Sant va ser el dia triat per l'Església per començar el dejuni per la importància que aquesta data representa. No obstant això, el pas dels anys i les tradicions ha canviat el costum pel dejuni únic de carn en Divendres Sant.

Santa María-Bernarda Sobirós

Santa María-Bernarda Sobirós va ser una religiosa nascuda a Lourdes, França, que va viure al segle XIX. Pertanyia a una família molt pobra i, sent encara nena, va assistir a les aparicions de la Immaculada Santíssima Verge María. Més tard va abraçar la vida religiosa en la qual va destacar per la seva humilitat.

San Benet Josep Labre

San Benet Josep Labre va ser un home italià que va viure al segle XIX que, des de la seva adolescència, va desitjar portar una aspra vida penitencial. Va realitzar pelegrinatges a cèlebres santuaris, vestint parracs i contentant-se amb almoines, donant exemple de pietat i penitència. Al seu retorn a Roma, es va lliurar a una vida de pregària i de pobresa extrema.

Altres Sants: el Santoral complet del dimecres 16 d'abril

El Santoral de l'Església Catòlica recorda també aquest dia la celebració d'aquests altres sants i beats: