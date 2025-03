Preu de la llum avui, dijous 27 de març, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest dijous, 27 de març de 2025, és de 54,59 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb el preu mitjà del dimecres, parlem d'una pujada de 18,38 euros. Recordem que, en la jornada del 26 de març, la tarifa mitjana del MWh se situava en els 36,21 euros.

Malgrat la pujada, reflectida clarament en les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE), hi ha bones notícies. I és que tindrem diversos trams en què les tarifes de llum baixaran amb ganes. Malgrat tot, en la franja més cara del dijous, el preu del MWh assolirà els 150 euros.

Preu de la llum avui, dijous 27 de març de 2025, hora a hora

Per poder aprofitar les tarifes més econòmiques, has de saber que hi haurà fins a dues franges en què els preus baixaran. La primera, menys rellevant, la tindrem de matinada, cosa que sol passar amb freqüència. Però la bona notícia és que la segona, quan els preus baixaran amb més força, la tindrem a la tarda.

Així, de 10:00 a 11:00 el MWh costarà 0 euros, però el millor ve després. Entre les 11:00 i les 16:00 tindrem el preu de la llum més barat del dijous: -0,01 euros per MWh. Finalment, de 16:00 a 17:00 tornarem a tenir un preu de 0 euros, i de 17:00 a 18:00 el MWh costarà 0,65 euros.

10:00 - 11:00: 0 € /MWh

11:00 - 16:00: -0,01 € /MWh

16:00 - 17:00: 0 € /MWh

17:00 - 18:00: 0,65 € /MWh

I quan serà més cara la llum el dijous?

Pel que fa a les tarifes més cares, ja en les primeres hores del dia caldrà suportar preus més alts. De 06:00 a 07:00 el MWh costarà 85,92 euros. Però és que en la següent franja, de 07:00 a 08:00, el preu del MWh serà de 125,03 euros.

07:00 - 08:00: 125,03 € /MWh

19:00 - 20:00: 150 € /MWh

20:00 - 21:00: 135,57 € /MWh

21:00 - 22:00: 117,75 € /MWh

A la tarda, de 19:00 a 20:00 trobem la tarifa més alta de tot el dijous: 150 euros per MWh. Entre les 20:00 i les 21:00 el preu del MWh serà de 135,57 euros. Per últim, de 21:00 a 22:00 el preu del MWh ja baixarà fins als 117,75 euros.