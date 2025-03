Movistar escolta els seus clients i compleix amb el promès: la bogeria de l'any

Movistar s'ha proposat sorprendre els seus clients. Encara que ja fa un temps que està operativa, són molts els que desconeixien l'existència d'aquesta tarifa. Es tracta d'una tarifa mòbil il·limitada que promet complir amb les expectatives d'aquells usuaris que desitgen una experiència sense límits.

Els usuaris de la companyia podran gaudir d'un servei il·limitat per només 38 euros al mes, sense necessitat de permanència. Aquesta nova oferta ofereix una combinació d'avantatges que facilitarà la vida d'aquells que busquen un pla complet per navegar i comunicar-se sense preocupacions.

Què inclou la nova tarifa mòbil il·limitada de Movistar?

La tarifa mòbil il·limitada de Movistar és l'opció ideal per a aquells que necessiten estar connectats constantment. Aquesta tarifa, entre altres coses, inclou dades il·limitades a velocitat 5G+. Els usuaris podran navegar sense límit de dades i gaudir de la rapidesa que ofereix la xarxa 5G+.

A més, cobreix trucades i missatges il·limitats a números fixos i mòbils, tant a nivell nacional com internacional. A això s'hi afegeixen 58 GB per navegar i trucades il·limitades a la Unió Europea. Però això no serà tot.

Els clients també podran accedir a Movistar Cloud. Es tracta d'un servei que ofereix emmagatzematge al núvol, cosa que els permetrà guardar les seves fotos, vídeos i altres arxius importants de manera segura. També es disposarà del servei Movistar Nextory, que dona accés a una àmplia selecció de llibres electrònics i audiollibres.

Per què és una bona opció aquesta tarifa mòbil il·limitada?

La nova tarifa mòbil il·limitada de Movistar és una excel·lent opció per a aquells que busquen una tarifa mòbil sense limitacions. Els permetrà usar el seu mòbil amb total llibertat. En comptar amb dades il·limitades a velocitat 5G+, les preocupacions pel consum de dades quedaran enrere.

Ja sigui per navegar per internet, veure vídeos en streaming o gaudir de xarxes socials, aquesta tarifa ofereix un servei d'alta qualitat. A més, amb les trucades i SMS il·limitats, els clients podran comunicar-se amb amics, familiars i companys de feina sense preocupar-se pels minuts o missatges. Això és especialment útil per a aquells que realitzen moltes trucades al llarg del dia o necessiten estar connectats constantment.

La inclusió de 58 GB per navegar i trucades en diversos països d'Europa també és un avantatge destacable. Permet als usuaris viatjar sense por que se'ls esgotin les dades o hagin de pagar preus elevats per les trucades internacionals.

Per si fos poc, la tarifa inclou serveis addicionals com Movistar Cloud i Movistar Nextory, que enriqueixen l'experiència de l'usuari. Els permetrà emmagatzemar la seva informació de manera segura i gaudir de contingut exclusiu de forma gratuïta.