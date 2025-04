Preu de la llum avui, dimarts 15 d'abril, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest dimarts, 15 d'abril de 2025, és d'11,73 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb el preu mitjà de dilluns, parlem d'una baixada notable de 12,81 euros. Recordem que, en la jornada del 14 d'abril, la tarifa mitjana de llum se situava en els 24,54 euros per MWh.

Les bones condicions meteorològiques estan ajudant a mantenir els preus de la llum en nivells molt econòmics. De fet, segons les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE), en la franja més cara del dimarts la tarifa resultarà molt sorprenent. Parlem d'un preu de 35 euros per MWh durant el moment més car del dia, una cosa molt inusual.

Preu de la llum avui, dimarts 15 d'abril de 2025, hora a hora

El millor de tot és que, en la franja més barata del dimarts, tornarem a registrar preus negatius. De fet, tant durant la matinada com, especialment, a la tarda, els preus de la llum seran molt barats. Una bona notícia per als consumidors, que podran aprofitar aquest dimarts per consumir més electricitat.

Així, de 12:00 a 13:00 el preu del MWh serà de 0,08 euros, si bé de 13:00 a 14:00 baixarà a 0 euros. Entre les 14:00 i les 17:00 tindrem el preu més barat del dimarts: -0,01 euros per MWh. Per últim, de 17:00 a 18:00 el MWh tornarà a tenir un preu de 0 euros.

12:00 - 13:00: 0,08 €/MWh

13:00 - 14:00: 0 €/MWh

14:00 - 17:00: -0,01 €/MWh

17:00 - 18:00: 0 €/MWh

I quan serà més cara la llum el dimarts?

Quant als preus més alts, vigila el teu consum en les primeres hores del dia. De 07:00 a 08:00 el preu del MWh serà de 34,45 euros, encara que en la següent franja pujarà una mica més. De 08:00 a 09:00 i de 21:00 a 22:00 tindrem el preu més alt del dia: 35 euros per MWh.

07:00 - 08:00: 34,45 €/MWh

08:00 - 09:00: 35 €/MWh

20:00 - 21:00: 33,47 €/MWh

21:00 - 22:00: 35 €/MWh

A la tarda, a més, de 20:00 a 21:00 el preu del MWh se situarà en els 33,47 euros. Entre les 22:00 i les 23:00 el cost del MWh serà de 21,96 euros. Finalment, de 23:00 a 00:00 el preu del MWh se situarà en els 21,46 euros.