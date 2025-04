Ningú esperava que Vodafone s'atrevís a tant: tot canviarà per sempre des d'avui

Vodafone està a punt de revolucionar el món de la telefonia mòbil i la televisió amb un projecte que ningú esperava. La companyia està treballant en la tecnologia 5G Stand Alone. És una proposta que promet transformar la forma en què vivim la televisió i altres experiències multimèdia.

A través d'aquesta tecnologia, l'operador té plans de portar l'entreteniment a un nivell completament nou. Oferirà imatges en 3D volumètriques i ajustables directament a les nostres pantalles de casa. Aquesta innovació no només canviarà la forma en què veiem televisió, sinó que també millorarà l'experiència de veure esports, especialment futbol.

Vodafone s'avança a tots

El projecte de Vodafone amb la tecnologia 5G Stand Alone està pensat per oferir una experiència immersiva als usuaris. Tot això sense necessitat que hagin de sortir de casa. Aquesta nova tecnologia permetrà als usuaris gaudir de retransmissions esportives en 3D, cosa que donarà un toc més realista i emocionant als partits.

El millor de tot és que es podrà veure el contingut a través de dispositius com mòbils, televisors intel·ligents o nous visors de realitat virtual mixta. El projecte encara està en desenvolupament, però s'espera que els primers resultats siguin visibles durant aquest mateix any. Vodafone té previst garantir una experiència única per als seus clients, brindant-los l'oportunitat de viure la televisió de manera diferent.

Un dels aspectes més atractius de la seva proposta és la possibilitat de personalitzar l'experiència de l'espectador. Els aficionats al futbol podran escollir entre diferents càmeres per veure els partits, cosa que els permetrà ser els seus propis realitzadors.

Imagina't poder triar la posició de la càmera per veure una jugada des d'un altre angle o fins i tot retrocedir i veure una jugada novament quan ho desitgis. Això afegeix una capa de control i personalització que mai abans havíem experimentat.

A més, aquells que comptin amb visors de realitat virtual o mixta podran gaudir d'una experiència tridimensional. Els farà sentir com si estiguessin dins de l'estadi, vivint el partit com un jugador més. Això serà un gran atractiu per als aficionats més apassionats, que busquen una experiència més propera i immersiva dels seus esports favorits.

Vodafone vol revolucionar la manera de veure el futbol

Aquest avanç no només beneficiarà els fanàtics del futbol. La tecnologia 5G Stand Alone també tindrà un impacte significatiu en la forma en què consumim continguts en general. Les imatges en 3D, juntament amb la possibilitat de personalitzar la visualització, canviaran la forma en què veiem la televisió.

A partir d'ara, els espectadors no seran simples observadors. Podran interactuar amb el que veuen d'una manera més dinàmica i envoltant.