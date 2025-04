Comunicat urgent de Movistar: per fi escolta els seus clients i ho tindran gratis

Movistar ha anunciat una excel·lent notícia per als abonats de la seva plataforma de televisió Movistar Plus+. A partir de mitjans de maig, el canal AXN Movies tornarà a estar inclòs dins de la subscripció bàsica de televisió, sense cap cost addicional.

Aquesta mesura ha estat molt ben rebuda pels clients. I és que respon a una petició que feia temps que estava en l'aire: millorar els continguts sense que això suposi una despesa extra.

Segons informa La Razón, Movistar ha decidit fer aquest pas després d'escoltar les opinions i reclamacions dels seus usuaris. Molts havien expressat el seu malestar per la pujada de preu del canal AXN Movies. Inicialment costava 1,49 euros al mes i posteriorment va passar a tenir un preu de 2 euros mensuals.

No obstant això, la companyia ha pres la decisió d'eliminar aquest càrrec, i no es cobrarà més a aquells que ja estaven subscrits al canal.

AXN Movies torna a la subscripció bàsica de Movistar Plus+

AXN Movies és un canal molt valorat entre els abonats de Movistar Plus+. La seva programació està centrada en pel·lícules d'acció, suspens i aventures. El que el converteix en una opció molt atractiva per als amants del cinema d'entreteniment.

Amb aquest moviment, Movistar reforça la seva aposta pel cinema dins de la seva oferta de televisió. I al mateix temps es posiciona com una empresa que escolta i respon a les necessitats dels seus clients.

Durant els pròxims dies, l'operador començarà a comunicar aquesta novetat directament als seus usuaris, perquè tots estiguin al corrent d'aquest benefici. Aquesta millora s'aplicarà automàticament a partir de mitjans de maig, sense necessitat que els abonats realitzin cap tràmit.

Una millora sense cost i pensada per als clients

Amb aquesta decisió, Movistar busca millorar l'experiència dels seus clients i enfortir el seu servei de televisió. Especialment en un moment en què la competència entre plataformes de streaming i operadors és cada vegada més intensa. La inclusió d'AXN Movies en la subscripció bàsica és un pas positiu, que suma valor als paquets actuals sense suposar un cost addicional.

A més, aquesta novetat s'emmarca en una estratègia més àmplia per part de Movistar per continuar millorant els continguts de Movistar Plus+. Incorpora nous canals, reforçant la seva aposta pel cinema i oferint avantatges exclusius als seus abonats.