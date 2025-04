Gerro d'aigua freda per a Movistar: si no mou fitxa ara, el perdrà per sempre

Movistar s'enfronta a un repte de grans dimensions. La plataforma de televisió Movistar Plus+ podria perdre un dels esports més importants dels últims anys. Es tracta de la Lliga ACB de bàsquet.

Si no actua amb rapidesa, aquesta pèrdua podria marcar el final del seu domini en la transmissió d'aquest esport. Segons informa 24 segons en blanc, la relació entre Movistar i l'ACB podria arribar a la seva fi en concloure aquesta temporada.

El motiu és l'oferta a la baixa plantejada per l'operador per continuar amb els drets de la competició. Això ha fet que l'ACB comenci a explorar altres opcions per a la transmissió dels seus partits. El que podria suposar un enorme revés per a Movistar Plus+ i la seva oferta televisiva.

L'oferta de renovació de Movistar

Actualment, Movistar té els drets d'emissió de tota la Lliga ACB, la Supercopa i la Copa del Rei. El contracte li costava uns 15 milions d'euros anuals. No obstant això, la recent oferta de Movistar per continuar amb els drets ha estat notablement inferior, la qual cosa ha generat inquietud a l'ACB.

No es coneix amb exactitud la quantia de la nova proposta. Però està clar que la companyia no està disposada a mantenir el nivell d'inversió que ha fet fins ara.

Aquesta situació ha posat en alerta l'ACB, que no veu amb bons ulls aquesta baixada de l'oferta per part de Movistar. Com a resultat, s'estan considerant altres opcions, la qual cosa posa en risc la permanència de la Lliga ACB a Movistar Plus+. L'ACB podria estar disposada a obrir el ventall d'opcions i repartir els drets de la competició entre diferents plataformes.

El futur de la Lliga ACB a Espanya podria ser molt diferent de l'actual. En lloc de dependre d'un sol operador com Movistar Plus+, és possible que els drets es distribueixin. Seria entre diverses plataformes.

En aquest escenari, DAZN, TVE i diversos canals de la Forta podrien ser els nous responsables d'oferir la millor cobertura de bàsquet. La idea de repartir els drets entre diferents cadenes també obriria la porta a l'emissió de partits en obert. El que ajudaria a augmentar l'interès per la competició.

Movistar reaccionarà a temps?

El gran interrogant és si Movistar reaccionarà a temps per mantenir els drets de la Lliga ACB. La plataforma de televisió sap com d'important és aquest esport per a la seva audiència. Especialment pel que fa a l'oferta de bàsquet.

No obstant això, si no mou fitxa de manera immediata i no millora la seva oferta, la possibilitat de perdre aquests drets es farà cada vegada més real. L'ACB està decidida a protegir el futur de la competició i no permetrà que la seva popularitat decaigui per una oferta insuficient.