Orange confirma que hi ha solució i mitja Espanya respira: es pot fer avui

Moltes persones es posaven en el pitjor quan es quedaven sense megues per navegar per internet. Aquesta situació generava molta preocupació, ja que molts no sabien què fer o com evitar que la seva connexió es veiés afectada. Tanmateix, Orange ha implementat una solució molt útil que ha tranquil·litzat milions d'usuaris.

Es tracta del servei 'Més megues'. Gràcies a aquesta funció, els clients poden seguir navegant a alta velocitat fins i tot després de consumir les megues incloses en la seva tarifa.

Què és 'Més megues' d'Orange?

Quan els clients d'Orange esgoten els gigues o megues de la seva tarifa de contracte, no és necessari quedar-se sense internet. A través de 'Més megues', la companyia permet continuar navegant amb una velocitat màxima en trams de 100 MB per tan sols 2 euros. Aquesta funció ja ve activada per defecte, cosa que significa que no has de fer res per començar a gaudir-ne.

Tot i així, si prefereixes evitar aquest càrrec, tens l'opció de desactivar-lo en qualsevol moment. En aquest cas, l'opció és continuar navegant a velocitat reduïda de 16 kb/s, sense cap cost, fins que comenci el teu següent cicle de facturació. Aquesta és una excel·lent alternativa si no vols assumir una despesa extra i prefereixes reduir la velocitat.

A més, Orange et manté informat en tot moment. A través de notificacions SMS, rebràs alertes sobre l'activació i desactivació del servei, els trams de dades utilitzats, així com el cost associat a 'Més megues'.

Com activar o desactivar aquesta funció?

La gestió de 'Més megues' és molt senzilla. Hi ha dues maneres de fer-ho: a través de l'àrea de clients o per SMS.

Si ho fas a través de l'àrea de clients, entra amb el teu usuari i contrasenya. A continuació, selecciona la línia en la qual desitges realitzar la gestió i acudeix a la secció 'Anar als meus consums'. Allà podràs activar o desactivar l'opció 'Més megues' segons les teves necessitats.

En el cas de fer-ho per missatge de text, per desactivar-lo simplement envia un SMS gratuït al 1470 amb la paraula BAJADA. Si prefereixes activar-lo novament, envia un altre SMS amb la paraula SUBIDA al mateix número.

Per què és un avantatge per als clients d'Orange?

'Més megues' suposa un gran avantatge per als clients d'Orange. Els permet navegar amb total tranquil·litat sense preocupar-se per quedar-se sense megues o per pagar de més per l'accés a internet.

A més, l'opció de desactivar el servei i seguir navegant a una velocitat reduïda sense cost és una manera de donar més control a l'usuari sobre el seu consum. D'aquesta manera, els clients poden gestionar la seva tarifa de manera més eficient i evitar sorpreses al final del mes.