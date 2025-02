Santoral d'avui, dilluns 24 de febrer de 2025: Quin Sant se celebra avui?

Aquest dilluns, 24 de febrer, el Santoral de l'Església Catòlica recorda l'home que es va encarregar de reconstruir els llocs sagrats de Jerusalem al segle VII.

Qui va ser Sant Modest de Trèveris, el sant més important del dilluns, 24 de febrer?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda avui en especial a Sant Modest de Trèveris. L'any 600 el rei persa Cosroes, enemic de la religió catòlica, va envair Terra Santa a Palestina. Ajudat pels jueus i samaritans va anar destruint tot el que trobava al seu pas que fos catòlic: temples, cases religioses, altars, etc.

Va ordenar matar milers de cristians a Jerusalem, a altres els va vendre com a esclaus i, a molts els va desterrar sense pietat. Sant Modest, superior d'un dels convents de Terra Santa, va ser cridat per Déu per a reconstruir els temples.

Heracli, nou governant, va allunyar els perses de la ciutat. Una situació que el sant va aprofitar per començar el projecte de reconstrucció. Primer es va ocupar del temple del Sant Sepulcre, després del de Getsemaní i també la Casa de l'Últim Sopar.

L'arquebisbe Zacaries va morir en el desterrament, i l'emperador Heracli va nomenar com a successor d'aquest a Sant Modest. Convertit en patriarca de Jerusalem, el sant va continuar incansable la seva tasca de reconstruir temples.

Va morir quan portava un valuós carregament d'ajuda per a la restauració dels llocs sants. Va resultar enverinat per uns perversos que buscaven robar-li els tresors que portava.

Modest és un nom que procedeix del llatí i el significat del qual és 'senzill i humil'. A Espanya aquest dia uns 7.775 homes podrien celebrar el seu sant gràcies a Sant Modest.

San Sergi de Capadòcia

San Sergi de Capadòcia va ser un monjo d'origen turc que va viure al segle III. Va protagonitzar el miracle d'apagar els focs preparats per als sacrificis. Immediatament es va atribuir la causa de l'estrany fenomen als cristians que amb el seu rebuig havien irritat el déu.

Beat Tomàs María Fusco

El beat Tomàs María Fusco va ser un religiós italià del segle XIX que va manifestar un amor extraordinari cap als pobres i els necessitats. Va ser el fundador de l'Institut de Filles de la Caritat de la Preciosíssima Sang, per treballar entre els joves i els malalts.

Altres Sants: el Santoral complet del dilluns 24 de febrer

El Santoral de l'Església Catòlica, aquest dilluns 24 de febrer, a més, recorda aquests sants i beats: