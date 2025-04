Vodafone llança la ganga de l'any i els clients estan bocabadats: és una bogeria

Vodafone ha llançat una promoció que és difícil d'ignorar. Si estàs buscant un servei complet, que cobreixi tant les teves necessitats d'Internet a casa com de telefonia mòbil, aquesta oferta pot ser el que estàs esperant.

Podràs gaudir d'una connexió de fibra òptica d'1 Gb per a la teva llar i una línia mòbil amb GB il·limitats per només 40 euros al mes. Això sí, durant els tres primers mesos. A partir d'aquest període, el preu puja a 50 euros, però continua sent una oferta increïblement atractiva.

Vodafone et garanteix fibra òptica 1 Gb i línia mòbil il·limitada

En aquesta promoció, Vodafone t'ofereix una connexió de fibra òptica 1 Gb per a la teva llar. El que t'assegura una navegació ràpida i estable, ideal per a famílies, teletreballadors o qualsevol usuari que necessiti una connexió sense interrupcions.

A més, l'oferta inclou una línia mòbil amb GB il·limitats. Això et permetrà navegar, veure vídeos, escoltar música o utilitzar aplicacions sense preocupar-te pel consum de dades. Els primers 50 GB es gaudiran amb la xarxa 5G a màxima velocitat, així que garanteix una experiència d'usuari d'alta qualitat.

Però això no és tot. Les trucades i SMS il·limitats a qualsevol operador nacional estan inclosos en aquesta promoció.

Et permetrà estar sempre comunicat sense costos addicionals, les 24 hores del dia. Si viatges dins d'Europa, Islàndia, Liechtenstein o Noruega, també podràs gaudir del roaming inclòs en aquestes zones.

Vodafone no t'obliga a contractar la televisió

Un dels grans avantatges d'aquesta oferta de Vodafone és que no necessites contractar televisió per accedir a aquest paquet. Si no t'interessa el servei de TV, pots gaudir igualment de fibra òptica i línia mòbil il·limitada. No és necessari pagar per alguna cosa que no vagis a utilitzar, el que fa que aquesta oferta sigui encara més atractiva per a aquells que busquen una connexió fiable i econòmica.

Un altre aspecte destacat d'aquesta oferta és que la instal·lació de fibra és totalment gratuïta. L'empresa es fa càrrec del cost del servei d'instal·lació, el que et permet gaudir de la fibra òptica sense despeses addicionals. Això sí, hi ha un petit compromís.

Si decideixes donar-te de baixa abans de complir un any amb el servei, se't cobrarà una penalització proporcional al temps restant. Aquesta penalització és la part proporcional del preu de la instal·lació (150 €).

També rebràs un router Wi-Fi sense cost, que et serà lliurat en qualitat de cessió. Si decideixes donar-te de baixa del servei, hauràs de retornar-lo en un termini de 30 dies. En cas contrari, se't cobrarà una penalització de 50 €.

Vodafone et permet afegir Netflix

Si ets amant de les sèries i pel·lícules, t'alegrarà saber que Vodafone ofereix la possibilitat d'afegir Netflix al teu paquet des de només 6,99 euros al mes. Així, podràs gaudir de contingut exclusiu i l'últim en entreteniment.

Tot des de la comoditat de la teva llar, i a un preu que realment val la pena.