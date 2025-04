Última hora de Vodafone: quin pes es treuen de sobre els clients

Vodafone ha llançat recentment les seves noves tarifes mòbils il·limitades, la qual cosa ha generat gran expectació entre els seus usuaris. A partir de tan sols 15 euros al mes, l'operadora ofereix opcions amb les quals els seus clients podran gaudir de connexió sense límits. Tot això a una velocitat 5G.

Però amb un detall que ha cridat l'atenció. Una vegada esgotats els gigues contractats a alta velocitat, la velocitat de navegació passarà a ser de 2 Mbps.

Això ha portat a molts usuaris a preguntar-se com afectarà aquesta disminució de velocitat en la seva experiència diària. Cal dir que serà possible seguir utilitzant el mòbil amb normalitat, encara que amb algunes consideracions.

Vodafone explica els usos amb aquesta velocitat

En primer lloc, cal entendre que 2 Mbps (megabits per segon) no és una velocitat tan baixa com podria semblar en un primer moment. No és suficient per realitzar tasques que requereixen d'una gran quantitat de dades o per transmetre contingut en alta qualitat. Però pots seguir realitzant moltes de les activitats quotidianes amb una experiència acceptable.

Per exemple, en aplicacions com WhatsApp, podràs seguir enviant i rebent missatges de text sense problemes. Les imatges i els vídeos s'enviaran, però potser tardin una mica més de l'habitual. Això es deu a la menor velocitat, que fa que la transferència de dades sigui una mica més lenta, però no impossible.

Amb 2 Mbps, també podràs seguir navegant per internet i consultant les teves xarxes socials amb normalitat. Si vols entrar a pàgines web o realitzar compres en botigues en línia senzilles, no hi haurà grans inconvenients. El contingut bàsic, com textos o imatges, es carregarà bé.

Quant a Facebook, Instagram o Twitter, podràs publicar missatges i veure les teves notificacions sense major problema. No obstant això, els vídeos poden tenir cert retard, per la qual cosa no serà la millor experiència per visualitzar contingut audiovisual en temps real. De nou, paciència serà clau.

Problemes per a certes accions

Encara que els usos més bàsics estaran coberts, hi ha certes activitats que poden resultar complicades amb aquesta velocitat. Per exemple, serveis de streaming com Netflix, Disney+ o YouTube no funcionaran correctament.

Amb 2 Mbps, no és possible gaudir de continguts en HD o realitzar videotrucades de qualitat. Per a això, necessitaràs una connexió WiFi que ofereixi una major velocitat.

Per tant, els 2 Mbps que ofereix Vodafone després d'esgotar els gigues a alta velocitat són suficients per realitzar les tasques més bàsiques. No obstant això, si ets un usuari que sol consumir molt contingut en línia et convindria tenir accés a una xarxa WiFi.