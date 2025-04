Vodafone lanza el chollo del año y los clientes están boquiabiertos: es una locura

Vodafone ha lanzado una promoción que es difícil de ignorar. Si estás buscando un servicio completo, que cubra tanto tus necesidades de Internet en casa como de telefonía móvil, esta oferta puede ser lo que estás esperando.

Podrás disfrutar de una conexión de fibra óptica de 1 Gb para tu hogar y una línea móvil con GB ilimitados por solo 40 euros al mes. Eso sí, durante los tres primeros meses. A partir de ese periodo, el precio sube a 50 euros, pero sigue siendo una oferta increíblemente atractiva.

Vodafone te garantiza fibra óptica 1 Gb y línea móvil ilimitada

En esta promoción, Vodafone te ofrece una conexión de fibra óptica 1 Gb para tu hogar. Lo que te asegura una navegación rápida y estable, ideal para familias, teletrabajadores o cualquier usuario que necesite una conexión sin interrupciones.

Además, la oferta incluye una línea móvil con GB ilimitados. Esto te permitirá navegar, ver vídeos, escuchar música o utilizar aplicaciones sin preocuparte por el consumo de datos. Los primeros 50 GB se disfrutarán con la red 5G a máxima velocidad, así que garantiza una experiencia de usuario de alta calidad.

Pero esto no es todo. Las llamadas y SMS ilimitados a cualquier operador nacional están incluidos en esta promoción.

Te permitirá estar siempre comunicado sin costes adicionales, las 24 horas del día. Si viajas dentro de Europa, Islandia, Liechtenstein o Noruega, también podrás disfrutar del roaming incluido en estas zonas.

Vodafone no te obliga a contratar la televisión

Una de las grandes ventajas de esta oferta de Vodafone es que no necesitas contratar televisión para acceder a este paquete. Si no te interesa el servicio de TV, puedes disfrutar igualmente de fibra óptica y línea móvil ilimitada. No es necesario pagar por algo que no vayas a utilizar, lo que hace que esta oferta sea aún más atractiva para aquellos que buscan una conexión fiable y económica.

Otro aspecto destacado de esta oferta es que la instalación de fibra es totalmente gratuita. La compañía se hace cargo del coste del servicio de instalación, lo que te permite disfrutar de la fibra óptica sin gastos adicionales. Eso sí, hay un pequeño compromiso.

Si decides darte de baja antes de cumplir un año con el servicio, se te cobrará una penalización proporcional al tiempo restante. Esta penalización es la parte proporcional del precio de la instalación (150 €).

También recibirás un router Wi-Fi sin coste, que te será entregado en calidad de cesión. Si decides darte de baja del servicio, tendrás que devolverlo en un plazo de 30 días. De lo contrario, se te cobrará una penalización de 50 €.

Vodafone te permite añadir Netflix

Si eres amante de las series y películas, te alegrará saber que Vodafone ofrece la posibilidad de añadir Netflix a tu paquete desde solo 6,99 euros al mes. Así, podrás disfrutar de contenido exclusivo y lo último en entretenimiento.

Todo desde la comodidad de tu hogar, y a un precio que realmente merece la pena.