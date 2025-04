Vodafone confirma la gran notícia i se la juga: afanya't, no ho deixis escapar

Vodafone està decidida a destacar entre la competència en el món de les telecomunicacions. Per a això ha llançat una oferta agressiva que promet atreure una gran quantitat de nous clients. L'operadora britànica ha apostat fort amb preus molt competitius i plans que inclouen dades il·limitades i accés a velocitat 5G.

Tot amb l'objectiu de conquerir aquells que busquen la millor relació qualitat-preu. Sens dubte més d'un es pensarà el de canviar-se de companyia.

Tarifes econòmiques i plans il·limitats amb Vodafone

Una de les propostes més destacades és la seva nova tarifa mòbil, que ofereix trucades i dades il·limitades per només 15 euros al mes. Aquesta tarifa, una de les més econòmiques del mercat, té un avantatge especial. Els primers 50 GB de navegació es podran gaudir a velocitat 5G sense límits, la qual cosa garanteix una experiència de navegació ràpida i fluida.

Una oferta que no passa desapercebuda per als usuaris que volen estar connectats sense preocupar-se pel consum de dades. Però l'operador no s'atura aquí. La companyia també ha millorat els seus plans il·limitats, oferint-los amb major quantitat de dades i a preus molt atractius.

Per exemple, la seva tarifa de 150 GB a velocitat 5G s'ofereix per només 20 euros al mes, mentre que la tarifa de 300 GB està disponible per 25 euros. Per a aquells que busquen encara més capacitat, existeix l'opció de tarifa il·limitada amb velocitat 5G per només 30 euros al mes. Una vegada que s'esgotin aquests gigues es navegarà a velocitat de 2 Mb.

Aquesta varietat d'opcions permet als usuaris triar el pla que millor s'ajusti a les seves necessitats, sense haver de pagar més del necessari.

Una de les claus de la nova estratègia de Vodafone és la millora en la quantitat de dades incloses en els seus plans il·limitats. Les tarifes que abans oferien 100 GB i 200 GB han passat a oferir ara 150 GB i 300 GB, respectivament. La qual cosa és una clara aposta per brindar més valor als usuaris.

A més, la velocitat de navegació es manté en 5G, la qual cosa permet gaudir d'una experiència més ràpida. Especialment en tasques com l'streaming, la navegació web o la descàrrega d'arxius pesats.

Vodafone també ofereix fibra òptica més barata

Vodafone també ha fet un ajust interessant en la seva oferta de fibra òptica. Aquells que contractin el pla només de fibra d'1 GB per 30 euros, pagaran el mateix que si haguessin optat per la fibra de 600 Mb. No obstant això, aquesta promoció només estarà disponible durant els primers tres mesos, després dels quals el preu pujarà a 35 euros.

Malgrat aquest augment, l'oferta continua sent competitiva, ja que permet un estalvi de 15 euros durant aquest trimestre. A més, tots els plans de fibra inclouen trucades il·limitades a fixos i mòbils nacionals. La qual cosa suma un valor addicional per als usuaris que no volen dependre de serveis addicionals de trucades.

Per accedir a aquestes ofertes, els usuaris hauran de comprometre's amb una permanència d'un any. Aquest compromís és una característica comuna en moltes ofertes de telecomunicacions. Però a canvi els clients gaudiran de serveis de qualitat i preus molt competitius.